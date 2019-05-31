Çibörek nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı
Arda'nın Ramazan Mutfağı sofraları şenlendirmeye devam ediyor. Tarifi en çok merak edilen yemeklerden birisi de Çibörek'in yapılışı. Peki, çibörek için gerekli malzemeler neler? İşte püf noktaları...
ÇİBÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamuru için;
3 su bardağı un
Tuz
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için;
250 gr az yağlı kıyma
1 adet soğan – rende
Tuz
Karabiber
4 – 5 yemek kaşığı su
Kızartmak için;
Ayçiçek yağı
ÇİBÖREK NASIL YAPILIR?
Bir karıştırma kabına unu ekleyin. Ununuzun ortasını bir havuz olacak şekilde açıp su, sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip önce bir çatal yardımıyla, ardından elinizle yoğurun. 15 – 20 dakika üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın. Kıymayı bir karıştırma kabına alın, üzerine rende soğan, tuz, karabiber ve suyu ilave edip, yoğurun. Dinlenen hamurdan cevizden biraz iri bezeler yapın. Bezeleri tatlı tabağı boyutunda açın. Açtığınız hamurun bir tarafına 1 yemek kaşığı kıyma koyun ve kaşığın tersiyle yayın. Diğer tarafını yarım ay şeklinde üstüne kapatıp, kenarlarını iyice kapatın. Bir tavada bol ayçiçek yağını kızdırın. İyice kızgınlaşan yağda börekleri arkalı önlü kızartarak sıcak olarak servis edin.