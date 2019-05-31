Çibörek nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

ÇİBÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için;

3 su bardağı un

Tuz

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için;

250 gr az yağlı kıyma

1 adet soğan – rende

Tuz

Karabiber

4 – 5 yemek kaşığı su

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

ÇİBÖREK NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabına unu ekleyin. Ununuzun ortasını bir havuz olacak şekilde açıp su, sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip önce bir çatal yardımıyla, ardından elinizle yoğurun. 15 – 20 dakika üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın. Kıymayı bir karıştırma kabına alın, üzerine rende soğan, tuz, karabiber ve suyu ilave edip, yoğurun. Dinlenen hamurdan cevizden biraz iri bezeler yapın. Bezeleri tatlı tabağı boyutunda açın. Açtığınız hamurun bir tarafına 1 yemek kaşığı kıyma koyun ve kaşığın tersiyle yayın. Diğer tarafını yarım ay şeklinde üstüne kapatıp, kenarlarını iyice kapatın. Bir tavada bol ayçiçek yağını kızdırın. İyice kızgınlaşan yağda börekleri arkalı önlü kızartarak sıcak olarak servis edin.