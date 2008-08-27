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    27.08.2008 - 18:05 |

    Dil Peynirli Noyan Börek

    İftar davetleriniz için muhteşem bir börek tarifine ne dersiniz?

    Dil Peynirli Noyan Börek

    Sahrap Soysal


    6 KİŞİLİK

    HAZIRLAMA SÜRESİ 25 DAKİKA

    PİŞME SÜRESİ 30 DAKİKA

    MALZEME LİSTESİ

    • 2 adet hazır yufka
    • 1 su bardağı sıvıyağ
    İç malzemesi için;
    • 1 paket dil peyniri
    • 1 adet ince uzun yeşil kabak
    • 1 demet dereotu

    Üzeri için;

    • 1 su bardağı süt
    • 1 su bardağı su
    • ½ su bardağı sıvıyağ
    • 2 çay kaşığı tuz, karabiber

    YAPILIŞI

    • Hazır yufkaları üst üste koyup ikiye bölün. Böylece 8 adet yarım yufkanız olacak.
    • Diğer taraftan, kabağı soyup rendenin büyük delikli tarafıyla derin bir kaba rendeleyin. Üzerine rendelenmiş dil peynirini ve incecik kıydığınız dereotunu ekleyip kaşıkla karıştırın. Tuz ve karabiberi serpip tekrar karıştırın.
    • Yufkaların uzun kenarına peynirli kabaklı iç harcından 2 yemek kaşığı kadar koyun. Kenarlarını içe kıvırıp sigara böreği gibi sarın.
    • Diğer taraftan, 20-25 santim çapındaki borcamı 3 çay kaşığı sıvıyağla iyice yağlayın.
    • Rulolardan birini kendi etrafında sararak gül şekli verin ve yağlanmış tepsinin tam ortasına yerleştirin. Diğer ruloları gül şeklindeki böreğin etrafında dolayarak içeriden dışarıya doğru yerleştirin. Süt ve sulu karıoşımı karıştırıp üzerine kaşıkla gezdirerek her tarafını ıslatın. Bir kenarda 30 dakika kadar bekletin.
    • Börekleri 5 dakika önceden 200 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar, 25-30 dakika pişirip çıkarın.
    • Isterseniz fırına vermeden önce üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpiştirin. Fırından çıkarıp pizza gibi dilimledikten sonra servise sunun.

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