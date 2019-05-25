Dilaltı hapı orucu bozar mı?

Kutsal Ramazan ayı bolluk ve bereketiyle beraber geldi. Bu mübarek ayda vatandaşlar oruçlarını tutarak bol bol ibadet ediyor ve huzur ayı Ramazan'ı büyük bir mutlulukla geçiriyor. Hasta olduğu halde oruç tutmak isteyen bazı vatandaşlar ise sağlık ile ilgili bazı konuları merak ediyor. Bu konuların başında ise kalp hastalarının kullandıkları dilaltı hapları geliyor. Peki dilaltı hapı almak orucu bozar mı?

KALP HASTALARININ KULLANDIĞI DİLALTI HAPI ORUCU BOZAR MI?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).