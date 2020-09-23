2020 Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi nasıl ibadet edilir?

Mevlid Kandili 2020 tarihi belli oldu. Diyanet İşleri 2020 yılı takvimine göre Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nin önemi ve bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler nedir?

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'in doğum gecesidir. Bu gece İslam alemi için en mübarek gecelerdendir.

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılı Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba günüdür.

KANDİL GECESİ NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.