7 Büyük Günah Ve Diğer Büyük Günahlar Nelerdir? Büyük Günahların Affı İçin Edilecek Dualar…



Dinimizde yapılması yasak olan şeylere haram denir. Yapılması hoş karşılanmayan küçük günahlar ise ''mekruh'' olarak tanımlanır.



7 Büyük Günah Nedir?



1- Şirk Koşmak:



Şirk, Allah'tan başla ilah edinmek demektir. Müşrikler ve putperestler edindikleri ilahların önünde secde eder ve onlardan yardım diler.



2- Zina Yapmak:



Zina, şirkten sonraki en büyük günahtır.



3- İçki İçmek:



Maide Suresinin 90. ayetinde içkiden şeytan işi bir pislik olarak bahsedilir.



4- Yalan:



Hem yalan söylemek hem de yalancı şahitlik yapmak, 7 büyük günahtan biridir.



5- Birini öldürmek:



Dinimize göre bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Cinayet işlemek gibi intihar etmek de en büyük günahlar arasında yer alır.



6- Faiz:



Faiz yemek, helal değildir. Dinimize göre sadece alın teriyle kazanılmış para helal ve meşrudur.



7- Büyü yapmak:



Fitnenin en büyük nedenlerinden biri büyüdür. Bu nedenle tüm insanlara haram kılınmıştır.









Diğer Büyük Günahlar Nelerdir?



1- Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak.

2- Yetim hakkı yemek.

3- Anne babaya kötü davranmak.

4- İftira atmak.

5- Kumar oynamak

6- Cimrilik

7- Tembellik

8- İbadetleri bile isteye aksatmak

9- Hırsızlık yapmak

10- Kibir



Büyük Günahların Affı İçin Edilecek Dualar?



Dinimizde şirk hariç tüm günahlar için tövbe kapısı açık bırakılmıştır. Günahların affedilmesi için bol bol tövbe edilmeli ve Allah'tan bağışlanma dilenmelidir. Büyük günahların affı için tövbe istiğfar duası okunmalıdır:



''Allah'ım! Beni bağışlamanı diliyorum. Dilimle, elimle, gözümle bilmeden işlediğim günahlarım için tövbe ettim. Sen hep diri olan, benim nefsime uymama ve tekrar tekrar aynı günahları işlememe mani ol. Sen çok esirgeyen, çok bağışlayansın. Sana, gönderdiğin peygamberlere ve indirdiğin kitaplara şüphesiz iman ettim. İman ederim ki son kitap Kuran'ı Kerimdir ve Hz. Muhammed son peygamberdir.''









Haram Olan Şeyler Nelerdir?



1- Domuz eti yemek

2- İsraf

3- Rüşvet ve haksız kazanç

4- Dedikodu.

5- Emanete hıyanet etmek

6- Kıskançlık

7- Açgözlülük









İslam'da Helal Kılınan Şeyler Nelerdir?



Dinimizde haram kılınmayan her şey mubah sayılır ve helal dairesinin içindedir.