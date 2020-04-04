Abdal Nedir? Abdal Ne Demektir? Tdk'ya Göre Abdallık Ne Anlama Gelir?

Gezgin dervişlere verilen isme abdal denmektedir. Genelde daha çok halk ozanlarının isimlerinin sonuna getirilen bir unvan olarak da bilinir. Buna birkaç örnek vermek gerekirse, ‘Pir Sultan abdal, Muhittin abdal’ şeklinde sözlü ve yazılı olarak cümle içerisinde kullanılabilmektedir.



Abdal Ne Demektir?



Farklı konularda belli kültüre sahip olan gezgin dervişlere verilen isme abdal denmektedir. Günümüzde birçok kişi kelimeyi ‘Aptal’ ile karıştırmakta ve bu şekilde kullanmaktadır. Aslında böyle bir anlamı kesinlikle yoktur. Zira aptal kelimesi ise zamanla yoktan türemiş bir kelimedir.



TDK’ya Göre Abdallık Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında aynı şekilde abdallık, gezgin dervişlere verilen isimdir. Onların sürekli seyahat ettiğini ve gezgin olduğunu gösteren bir nevi unvandır. Gündelik yaşamda da özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.