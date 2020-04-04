BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Abdal Nedir? Abdal Ne Demektir? Tdk'ya Göre Abdallık Ne Anlama Gelir?
    ABONE OL
    04.04.2020 - 22:35 |

    Abdal Nedir? Abdal Ne Demektir? Tdk'ya Göre Abdallık Ne Anlama Gelir?

    Abdal kelimesi gündelik yaşam içerisinde sürekli karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Pek çok insan bu kelimenin gerçek anlamını merak ediyor. Peki, abdal nedir? Abdal ne demektir? TDK ya göre abtallık ne anlama gelir? İşte bu soruların cevabını sizlere özel olarak hazırladık.

    Abdal Nedir? Abdal Ne Demektir? Tdk'ya Göre Abdallık Ne Anlama Gelir?

    Gezgin dervişlere verilen isme abdal denmektedir. Genelde daha çok halk ozanlarının isimlerinin sonuna getirilen bir unvan olarak da bilinir. Buna birkaç örnek vermek gerekirse, ‘Pir Sultan abdal, Muhittin abdal’ şeklinde sözlü ve yazılı olarak cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

    Abdal Ne Demektir?

    Farklı konularda belli kültüre sahip olan gezgin dervişlere verilen isme abdal denmektedir. Günümüzde birçok kişi kelimeyi ‘Aptal’ ile karıştırmakta ve bu şekilde kullanmaktadır. Aslında böyle bir anlamı kesinlikle yoktur. Zira aptal kelimesi ise zamanla yoktan türemiş bir kelimedir.

    TDK’ya Göre Abdallık Ne Anlama Gelir?

    Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında aynı şekilde abdallık, gezgin dervişlere verilen isimdir. Onların sürekli seyahat ettiğini ve gezgin olduğunu gösteren bir nevi unvandır. Gündelik yaşamda da özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.

    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 'Bugün 3 bin 13 kişiye tanı koyuldu,76 kişi hayatını kaybetti'

    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 'Bugün 3 bin 13 kişiye tanı koyuldu,76 kişi hayatını kaybetti'

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber