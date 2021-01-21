Abdest Almadan Kuran Okunur Mu? Abdestsiz Kuran Dinlemek Günah Mı?

Kuranı Kerim içerisinde Allah'ın emirleri ve yasakları bulunan kullarına gönderilmiş kutsal bir kitap olduğu için okuma adaplarına da uyulması şarttır. Yüce yaratan tarafından insanlığa gönderilmiş bir kitabın önemi büyük olduğu için ona dokunurken, okurken ve dinlerken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kuran okunduğunda alınacak sevaplardan faydalanabilmek için abdestli olmak, Kuranı Kerim okunduğunda dinlemek ve Kuranı Kerim okurken de hüzünlü bir şekilde okumak alimlerce önemli sayılmaktadır.



Abdestsiz Kuranı Kerim Okunur mu? Abdest Almadan Kuranı Kerim Okunur mu?



Abdestsiz Kuranı Kerim okuma konusunda en mühim nokta kişinin gusül abdesti bulunup bulunmamasıdır. Gusül abdesti bulunmayan kişi Kuranı kerimi ezberden dahi okuması caiz görülmemiştir. Gusül abdesti bulunmayan kişinin Kuranı kerime dokunması okuması caiz değildir. Kişinin gusül abdesti bulunuyor ise normal abdesti yok ise belli durumlarda Kuranı kerimi okuması mümkündür. Ezberden okuması da normal abdest hali olmadığında mümkündür. İki abdest ayrımı iyi yapılmalıdır. En güzel olanı kişinin abdest alarak Kuranı kerimi yüzünden okumasıdır.



Abdestsiz Kuranı Kerimi Dinlemek Günah mıdır?



Kuranı Kerim okunduğu esnada dinlemek farzdır. Kuranı kerim nerede okunursa okunsun hürmet ederek dinlemek sevaptır. Kuranı kerim okuyan birini abdestsiz olarak dinlemek te bir sakınca bulunmamaktadır. Kuranı kerim okunduğunda dinlemek için abdest almaya gerek olmayıp abdestli bir şekilde dinlemek ise sevap olarak daha faydalı olmaktadır. Kuranı kerimi dinlemenin okumaktan daha fazla sevap olduğu hakkında hadisler de bulunmaktadır. Kuranı kerimi abdestsiz dinlemek mümkündür.



Kuranı Kerim Hangi Durumlarda Abdestsiz Okunabilmektedir?



Kuranı kerimi öğrenmek veya öğretmek amacıyla içerisinde geçen ayetlerden örnek verilmek suretiyle veya öğretmek için kelimeleri telaffuz etmek suretiyle abdestsiz okumaya müsaade bulunmaktadır. Kuranı kerim bir şifa kaynağı olduğu için en güzel şekilde faydalanabilmek için abdest almak gerekmektedir.



Kuranı Kerim Abdestsiz Ezbere Okunur mu?



Kuranı kerimi abdestsiz ezberden okumak isteyen bir kişinin muhakkak gusül abdesti bulunması gerekmektedir. Gusül abdesti bulunan bir kişi normal abdesti bulunmadığı hallerde Kuranı kerimde geçen ayet veya sureleri ezberden okuyabilmektedir. Ezberden okumak hayat şartlarında daha kolaylık sağladığı için Kuranı kerimde geçen duaları da ezbere bilmek ve okumak kişinin faydalanması için daha kolaylık sağlamaktadır.