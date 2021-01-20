Abdest Bozan Şeyler Nelerdir? Hanefi Ve Şafi Mezhebine Göre Abdesti Bozan Şeyler

Sünnilerin 4 büyük fıkıh mezhebi vardır. Bunlar sırasıyla Hanefi, Hanbeli, Şafi ve Maliki mezhepleridir. Belli başlı kaideler söz konusu olduğunda mezhepler birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılıyor. Bu konuların arasında abdesti bozan şeyler ve abdestin farzları yer almaktadır.

Abdest Nedir?

Abdest, namaz ve gusül abdesti olmak üzere ikiye ayrılır. Gusül abdesti alınmadan hiçbir ibadet ifa edilemez. Namaz içinse sadece ek olarak namaz abdesti alınması gerekir. Dinimizde temizlik çok önemli bir yer tutar. Bu nedenle ''Temizlik imandan gelir'' sözü yaygın olarak kullanılmaktadır.

Namaz ise en önemli ibadetlerin başında gelir. Bu nedenle Kuran-ı Kerim'de hakkında en çok ayet olan ibadettir. Namaz kılmak Allah'ın huzuruna çıkmak ve ona dua etmektir. Müslümanlar kıyafetlerinin ve namazı kıldıkları yerin temizliğine nasıl özen gösteriyorsa beden temizliğine de özen gösterir. Bu nedenle abdest, namazın 12 şartından biridir.

Hanefi Mezhebinde Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Vücudun herhangi bir yerinden kan gelmesi abdestin bozulmasına neden olur. Maide Suresinin 5. ayetinde açıkça belirtildiği üzere tuvalete çıkmak da abdesti bozan şeyler arasında yer alır. Kadın ve erkeğin birbirine dokunmasında niyete ve şehvete bakılmaz. Temas yanlışlıkla bile olsa abdesti bozar.

Nisa Suresinin 43. ayetinde Allah ''sarhoşken namaza yaklaşmayın'' diye emreder. Sarhoşluk, aklı örter ve sağlıklı düşünme ihtimalini ortadan kaldırır. Bu da abdestin bozulmasına neden olur. Uyumak abdesti bozar mı sorusu çok sık sorulan ve cevabı merak edilen sorulardan biridir. Uyku halinde insanın vücudundan meni, idrar ve bilumum sıvılar çıkabilir. Bu tür şüpheli durumlarda ise abdest tazelemek farzdır.

Şafi Mezhebinde Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Hanefi mezhebinde olduğu gibi şafi mezhebinde de vücudun ön ve arka kısmından çıkan her şey abdesti bozar. Yalnız iki mezhep arasında tek fark, Şafi mezhebinde meninin abdesti bozmamasıdır.

Oturarak uyumak abdesti bozmaz. Bunun dışındaki tüm uyku halleri abdestin yenilenmesini vacip kılar.

Abdest Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Abdest alırken yıkanması farz olan tüm uzuvların iyice temizlendiğinden emin olunmalıdır. Öncesinde niyet edilmeli ve abdest sırasına da özen gösterilmelidir.