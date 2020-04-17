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    17.04.2020 - 15:53 |

    Allah C.c. Ne Demek? Allah C.c. Fazileti Ve Anlamı

    Allah (c.c.) herkes tarafından bilinen ve cümle içerisinde kullanılan bir kelimedir. Fakat Allah (c.c.) tam olarak anlamı ve hangi manaya geldiği bilinmemektedir. Çok sık kullanıldığından anlamı merak uyandırmaktadır. Peki Allah (c.c.) ne demek? Allah (c.c.) faziletleri ve anlamı nedir? Sizlere bu konuyu tüm detayları ile derledik.

    Allah C.c. Ne Demek? Allah C.c. Fazileti Ve Anlamı

    Allah (c.c.) anlamını öğrenmek mümkündür. Allah (c.c.) anlamı görülen ve görülemeyen, bilinen ve bilinemeyen bütün alimlerin sahibi ve maliki diye adlandırılmaktadır.

    Allah (c.c.) Anlamı Nedir?

    Esmaü’l Hüsna'nın isimlerinden olan Allah (c.c.) isimi anlamı birçok yerde farklı farklı tanımlar ile anlatılmaktadır. Her anlam aynı anlamı barındırsa da birçok şekilde açıklanmıştır.

    Kainatın yegane yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibadetlere layık olan Rabbimizin 99 isminin bütün hususiyetlerini kendinden toplayan en öze addır. Allah'ın anlamlarından bir diğeri ise varlığı zorunlu olan, bütün övgülere layık olan, bir, tek, eşsiz ve doğmamış olandır. Hiçbir zaman hiçbir şeye muhtaç olmaz ve hiçbir şeye benzemez.

    Allah (c.c.) Faziletleri Nedir?

    - Cuma günleri 1000 kere ''ya Allah'' isminin zikredilmesi o kişinin evliyalar arasına girmesine fayda sağlar.
    - Cuma günleri cuma namazından önce 100 kere '' Allah'' diyenlerin istekleri yerine gelir.
    - Bir hastaya bu isim 200 defa okunur ise, hastanın eceli gelmemiş ise şifa bulur.
    - ''Ya Allah'' ismi ile zikredilir ise o kişinin kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlü ferahlar ve nur ile dolar. Ayrıca insan, cin, hayvan gibi kimseden kendisine zarar gelmez.
    - Bu ismi yazıp her üzerinde taşıyan kişiler soğuk havalarda üşümezler.
    - Allah'ı zikreden insanlar ululuk ve saygı kazanır. Etrafındaki herkes tarafından sevilir ve saygı duyulur. Böylece o kişi sözü dinlenen önemli kişilerden biri olur.

     

    Sosyal medya fenomeni berberlerden 'evde saç ve sakal tıraşı' tavsiyeleriKoronavirüs salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya fenomeni berberler de takipçileri için evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini anlattıkları videolar paylaştı.
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