Allah C.c. Ne Demek? Allah C.c. Fazileti Ve Anlamı

Allah (c.c.) anlamını öğrenmek mümkündür. Allah (c.c.) anlamı görülen ve görülemeyen, bilinen ve bilinemeyen bütün alimlerin sahibi ve maliki diye adlandırılmaktadır.



Allah (c.c.) Anlamı Nedir?



Esmaü’l Hüsna'nın isimlerinden olan Allah (c.c.) isimi anlamı birçok yerde farklı farklı tanımlar ile anlatılmaktadır. Her anlam aynı anlamı barındırsa da birçok şekilde açıklanmıştır.



Kainatın yegane yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibadetlere layık olan Rabbimizin 99 isminin bütün hususiyetlerini kendinden toplayan en öze addır. Allah'ın anlamlarından bir diğeri ise varlığı zorunlu olan, bütün övgülere layık olan, bir, tek, eşsiz ve doğmamış olandır. Hiçbir zaman hiçbir şeye muhtaç olmaz ve hiçbir şeye benzemez.



Allah (c.c.) Faziletleri Nedir?



- Cuma günleri 1000 kere ''ya Allah'' isminin zikredilmesi o kişinin evliyalar arasına girmesine fayda sağlar.

- Cuma günleri cuma namazından önce 100 kere '' Allah'' diyenlerin istekleri yerine gelir.

- Bir hastaya bu isim 200 defa okunur ise, hastanın eceli gelmemiş ise şifa bulur.

- ''Ya Allah'' ismi ile zikredilir ise o kişinin kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlü ferahlar ve nur ile dolar. Ayrıca insan, cin, hayvan gibi kimseden kendisine zarar gelmez.

- Bu ismi yazıp her üzerinde taşıyan kişiler soğuk havalarda üşümezler.

- Allah'ı zikreden insanlar ululuk ve saygı kazanır. Etrafındaki herkes tarafından sevilir ve saygı duyulur. Böylece o kişi sözü dinlenen önemli kişilerden biri olur.