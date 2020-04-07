Basiret Ve Feraset Nedir? Basiret Ve Feraset Kavramları Tasavvufta Ne Anlama Gelir?

Basiret ve feraset kelimelerinin okunuşları birbirine yakın olduğu için sık sık birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak basiret ve feraset özelliği temelde kazanılış bakımından oldukça farklıdır.



Basiret ve Feraset Nedir?



Basiret; zekâ, ilim, doğru görmek ve kavramak anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca bir işin iç yüzünü sezgisel olarak hissetmek için kullanılmaktadır. Feraset kelimesi de basiret ile aynı anlamlara gelmektedir.



Ancak basiret, tamamen sezgisel olarak ve kalp gözü denilen hisler aracılığı ile kazanılan yorumlama becerisidir. Ferasete ise kişinin maddesel olarak gördüğü somut kanıtları zekaya uygun bir biçimde açıklamasıdır.



Basiret ve Feraset Kavramları Tasavvufta Ne Anlama Gelir?



Basiret ve feraset kavramları tasavvufta sık sık kullanılmaktadır. Bu kapsamda İslam alimleri, imanı basiret olarak yorumlamaktadır. Basireti açık olanlar, dinin hükümlerine de talip olmaktadır.



Basireti kapalı olanlar ise dinden uzaklaşmaktadır. Feraset ise tasavvufta akıl ile maneviyatın birleşimidir. Bu ikisini birleştirebilenler için akl-ı kül yaşamak terimi kullanılmaktadır.