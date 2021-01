Bilal-İ Habeşi Kimdir? Kısaca Bilal-İ Habeşi'nin Hayatı

Hz. Bilal-i Habeşi ilk defa ezanı okumuştur. Bu sebeple İslam dünyasında önemli kişilerden biridir. İslamiyet'in yayılma başladığı ilk zamanlarda açık açık Müslümanlığı kabul ettiğini dile getiren 7 Müslümandan da bir tanesidir. Bilal-i Habeşi İslam dinini seçmesi nedeniyle büyük sıkıntılar çekmiş, zulümler görmüştür. Ancak yaşadığı onca kötülüğe rağmen Müslümanlıktan vazgeçmemiştir.



Bilal-i Habeşi Kimdir?



Bilal-i Habeşi aslen Habeşistanlıdır. 581 yılında Mekke'de dünyaya gözlerini açmıştır. Annesi Hamame, babası ise Rebah'tır. Cumahoğulları kabilesine mensup olarak dünyaya gelmiştir. Bilal-i Habeşi büyüdüğünde Ümeyye İbni Halef isimli birine köle olarak verilmiştir. Hz. Ebubekir (r.a) sayesinde İslamiyet'i kabul etmiştir.



Hz. Bilal-i Habeşi her zaman mert ve iyi niyetli biri olması ile bilinmekteydi. Köleliğini yaptığı Ümeyye İbni Helaf kendine o kadar çok güveniyordu ki Bilal-i Habeşi tek başına başka yerlere gönderiyordu.



Bilal-i Habeşi'nin sesi de çok güzeldi. Bu nedenle de şenlikler de gözler her zaman onu arar olmuştur. Ümeyye İbni Halef her zaman Bilal-i Habeşi'nin yanında olmasını isterdi.



Bilal-i Habeşi'nin Hayatı



Ümeyye İbni Halef bir gün Bilal-i Habeşi'yi kervan ile birlikte göndermiştir. Burada Hz. Ebubekir ile karşılaşmıştır. Hz. Ebubekir görmüş olduğu rüyayı yorumlatmakta idi. Bu rüyada Mekke'de nebinin çıkacağını duymuştur.



Bilal-i Habeşi duyduklarını aklına not etti ve o günün gelmesini bekledi. İslamiyet'in ilk yayılmaya başladığı dönemlerde Bilal-i Habeşi yeni peygamberin kim olduğunu oldukça merak ediyordu. Hz. Ebubekir, Bilal-i Beşir'e İslamiyet'e nasıl geçeceğini ve Kelime-i Şehadet getirmesi gerektiğini anlattı. Sonrasında Bilal-i Habeşi Müslüman oldu.



Bilal-i Habeşi'nin Gördüğü Zulümler



Bilal-i Habeşi İslamiyet'i kabul ettikten sonra bunu açıkça korkmadan söyleyen kişilerden biri olmuştur. Ümeyye ise kölesinin Müslüman olduğunu duyduğunda dehşete kapıldı. Kendinden habersiz nasıl böyle bir şey yapabileceğine akıl sır erdiremedi ve oldukça öfkelendi. Sonrasında ise Bilal-i Habeşi'ye çeşitli zulümler ve işkenceler yapmaya başladı.



İlk Müezzin



Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'nin görmüş olduğu işkenceler sebebi ile çok üzülüyordu. Ancak Hz. Ebubekir neredeyse tüm servetini vererek Bilal-i Habeşi'yi kölelikten kurtardı. Mekke fethedildikten sonra Hz. Muhammed (SAV) ile Kabe'ye girip burada ilk defa ezan okumuştur.



Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Bilal-i Habeşi artık ezan okuyamaz olmuştur. Ancak bir gece Peygamber Efendimizi rüyasında gördü ve tekrar ezan okumaya geri döndü.