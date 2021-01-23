Borçtan Kurtulma Duaları: Borçtan Kurtulmak İçin Borçluların Okuyacağı Dualar Nelerdir?

Borçtan kurtulmak için herhangi bir dilde dua edilebilir. Aslında belirli bir kalıp da yoktur. Spontane cümleler ile de Allah'a dua edilebilir. Önemli olan kişinin niyetidir. Fakat peygamber efendimizin bu konuda bir hadis-i şerifi vardır. O da bize borç için dua öğretmiştir.



Borçlarından Kurtulmak İsteyenlerin Okuması Gereken Dua



Malik suresinin 495. ayeti borçluların okuması gereken duadır.



'Allahümme falikal ısbahi ve ca ilelleyli sekenen ve şemse vel-kamere hüsbanen ıkdi annideyne ve ağnini mile fakri ve emtiğni bi sem i ve besari ve kuvveti fi sebilik'.



Duanın meali: 'Sabahın aydınlığını var etmiş olan, geceyi de dinlenme vakti kılan, güneşi ve ayı hesap vasıtası eden Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi nasip eyle, benden fakirliğimi gider, gözümü, kulağımı ve tüm kuvvetimi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle.'



Borç Duası Nasıl Okunmalıdır?



Borç duası içten bir şekilde okunmalıdır. Dua okunmadan önce niyet edilmeli ve abdest de alınmalıdır. Bu şekilde borçtan kurtulma duası okunmalıdır. Okunduktan sonra da her şey bırakılmamalıdır. Borçların ödenmesi için çaba gösterilmelidir.