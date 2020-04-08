Cihet Nedir? Cihet Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Cihetiyle Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Cihet değişik anlamlar üzerinden kullanılmaktadır.

- Yan, yön, taraf,

- Yüz, yer,

- Hizmet, vazife,

- Sebep, bahane,

- Semt, mal ve yer

Bu anlamlardan herhangi biriyle kullanılabilen cihet kelimesi özellikle yazılı metinlerde yer almaktadır.

Cihet Kısaca Ne Demektir?

Osmanlıca olarak Osmanlı Devleti döneminde sıkça kullanılan Cihet kelimesi; daha çok yan, yön ve taraf olarak kullanılmaktadır. O döneme ait metinlerde ve yazılı basın üzerinde bazı zamanlarda değerlendirilebiliyor.

TDK’ya Göre Cihet Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Cihet yan, yön ve taraf olarak anlamlandırılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cihat kelimesi yer almamakla beraber Osmanlı Devleti döneminde kullanılan bir kelimedir. Farklı amaçlarla bu kelimeyi değerlendirmek isteyenler TDK’nın sunduğu anlam üzerinden kullanabilir.