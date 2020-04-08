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    08.04.2020 - 22:23 |

    Cihet Nedir? Cihet Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Cihetiyle Ne Anlama Gelir?

    Farklı anlamlara gelen cihet kelimesi anlam açısından pek çok insan tarafından merak ediliyor. Günümüzde çok fazla kullanılmayan bu kelime özellikle yazılı metinlerde yer almaktadır. İşte cihet nedir, cihet kısaca ne demektir ve TDK ya göre cihet ne anlama gelir sorularının cevabı.

    Cihet Nedir? Cihet Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Cihetiyle Ne Anlama Gelir?

    Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Cihet değişik anlamlar üzerinden kullanılmaktadır.

    - Yan, yön, taraf,
    - Yüz, yer,
    - Hizmet, vazife,
    - Sebep, bahane,
    - Semt, mal ve yer

    Bu anlamlardan herhangi biriyle kullanılabilen cihet kelimesi özellikle yazılı metinlerde yer almaktadır.

    Cihet Kısaca Ne Demektir?

    Osmanlıca olarak Osmanlı Devleti döneminde sıkça kullanılan Cihet kelimesi; daha çok yan, yön ve taraf olarak kullanılmaktadır. O döneme ait metinlerde ve yazılı basın üzerinde bazı zamanlarda değerlendirilebiliyor.

    TDK’ya Göre Cihet Ne Anlama Gelir?

    Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Cihet yan, yön ve taraf olarak anlamlandırılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cihat kelimesi yer almamakla beraber Osmanlı Devleti döneminde kullanılan bir kelimedir. Farklı amaçlarla bu kelimeyi değerlendirmek isteyenler TDK’nın sunduğu anlam üzerinden kullanabilir.

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