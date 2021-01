Dualar Ve Anlamları: Her Gün Okunacak Dualar Ve Sureler... Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

Her gün dua okuyan ve Allah'ı zikreden Müslümanların imanı tazelenir. Ahiret gününü hatırlayarak haram kılınan şeylerden uzak dururlar. Takva ehli olarak hayırlı ameller işlemeye gayet gösterirler. Her gün Kuran-ı Kerimden sureler okumak ise kişinin maneviyatını arttırır.



Her Gün Okunacak Dualar



Kuran'da Hz. Muhammed, Hz. Nuh ve Hz. Musa'nın ettiği dualar her gün okunabilir. Bu dualar kısa olduğu için kolay ezberlenebilir.



Her Gün Okunacak Sureler



Her gün Kuran'ı Kerim'in kısa ve faziletli sureleri okunabilir. Örneğin: Kafirin Suresi Nas Suresi ve Kevser Suresi.



Her Gün Okunacak Dualar ve Anlamları



1- Araf Suresi: 126. Ayet



Ey Rabbimiz! Sen üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al.



2- Nuh Suresi: 28. Ayet:



Allah'ım sen beni, anne babamı, evime inanmış olarak giren tüm mümin erkekleri ve kadınları bağışla. Dini yalanlayan zalimlerin ise perişanlıklarını arttır.



Her Gün Okunacak Sureler ve Anlamları



1- Kafirun Suresi:



De ki: Ey kafirler! Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana



2- Asr Suresi:



And olsun ki insan hüsrandadır. Yalnız iman edenler, birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.