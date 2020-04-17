El-Aliyy Ne Demek? El-Aliyy Fazileti Ve Anlamı

El-Aliyy hükümdarlık bakımından en yüce anlamı taşımaktadır. El-Aliyy isminin açıklandığı başka anlamlar da bulunmaktadır. Ayrıca El-Aliyy isminin faziletlerini de öğrenmek mümkündür.

El-Aliyy Anlamı Nedir?

El-Aliyy ismi Kuran'da bir çok surede geçmektedir. Hükümdarlık bakımından en yüce anlamını taşımaktadır. El-Aliyy isminin anlamı en üstün, en yüksek ve kendisinden daha büyük olmayan manasına gelmektedir. El-Aliyy isminin anlamı farklı şekillerde de açıklanmıştır. El-Aliyy isminin hakiki yükseklik manası aşağıda belirtilmiştir.

- Allah'tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkansızdır.

- Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur.

- Şânına yaraşmayan her türlü şeyden uzaktır.

- Kudrette, bilgide, iradede ve diğer tüm kemâl sıfatlarında üstündür. Böylece El-Aliyy anlamı her şeyin kendisinin Dûnunde, emrinde ve diğer ve hükmü altında olan manasına gelmektedir.

El-Aliyy esmasının ebced değeri, zikir saati, zikir günü ve zikir sayısı bulunmaktadır. El-Aliyy isminin Ebced değeri ve zikir sayısı 110 adettir. El-Aliyy isminin zikir günü pazar günüdür. El-Aliyy isminin zikir saati (sabah doğarken ve ikindi namazı sonrası) Güneş saatidir.

El-Aliyy Faziletleri Nedir?

- El-Aliyy ismi zillet ve hakaretlerden kurtulmak ve ilahi yardım ile insanların gözünde görünüp sözlerin kabul olması için ''Ya Aliyy Celle Celalühü'' diyerek toplamda 110 kere okunmalıdır.

- El-Aliyy ismi yazılarak küçük bir çocuk üzerinde alır ise sağlıklı olarak büyür. Gurbete giden kişi üzerine alırsa eğer selamet ile döner. Eğer fakir kişi üzerine alır ise zengin olur. Allah fazl-u kereminden ona verir.