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    17.04.2020 - 17:16 |

    El-Aziz Ne Demek? El-Aziz Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın 99 ismi manasındaki Esmaül Hüsna'dan birisi de El-Aziz'dir. El-Aziz isminin manası ve faziletleri bulunmaktadır. Peki, Esmaül Hüsna'dan El-Aziz'in ebced değeri nedir? Faziletleri nelerdir? El-Aziz kelimesine ait tüm detayları derledik.

    El-Aziz Ne Demek? El-Aziz Fazileti Ve Anlamı

    El-Aziz Esmaül Hüsna'dan Allah'ın 99 isminin manasından biridir. El-Aziz anlamı ve faziletleri bulunmaktadır. El-Aziz anlamı kısaca izzet, azamet ve onur sahibi diyebiliriz.

    El-Aziz Anlamı Nedir?

    El-Aziz anlamı şeref ve onur sahibi, mağlup edilmeyen ve mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen sonsuz izzet sahibi demektir.

    El-Aziz Esmasının anlamı ise hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Hükmünde her daim mutlak galip olan demektir.

    Esmaül Hüsna'dan biri olan El-Aziz ismindeki aziz kelimesinin anlamında 3 farklı mana bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Allah'ın izzet sahibi olması ve yüceler yücesi olmasıdır. İkinci manası ise Allah'ın her zaman galip olması, mağlup olmamasıdır. Üçüncü anlamı ise yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir. 

    El-Aziz Faziletleri Nedir?

     - Bu ismi belirtildiği miktarda okuyan ve kendisine vitr eden kişi, büyüklerin katında kabul görünerek işleri rahatlıkla görülür.

     - Büyük kişilere iş yaptırabilmek ve onları etkileri altına alabilmek için bu ismin viridine devam ederek her gün beş vakit namaz kılındıktan sonra 94 kere okunmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra işlerinde başarılı olurlar. 

     - Bu isim 94*94 kere okuyan kişi çok büyük bir manevi kuvvete sahip olur. Her yerde sözü etkili olur.

     - Bu ismi zikredenler düşmanlarını yenerek onlara üstünlük sağlar. Her yerde kendisi saygı ile karşılanır.

     - Ayrıca bu isim hangi niyet de okunur ise o niyet ve maksadı yerine gelir. Yani Allah tarafından kabul edilir. 

     - Ayrıca sabah namazından sonra 40 gün boyunca bu ismi okuyan kişi borçlarından da kurtulur. 

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