El-Bais Ne Demek? El-Bais Fazileti Ve Anlamı

Allah'ın 99 isminden biri olan El-Bâis isminin anlamı ölüleri dirilten manasına gelmektedir. Aynı zamanda Bu Esma-i zikir Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. El-Bâis isminin faziletlerini ise öğrenmek mümkündür.

El-Bais Anlamı Nedir?

El-Bâis ismi Allah'ın en güzel isimlerinden birisidir. El-Bâis isminin anlamı ise birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. Bu anlamlar aşağıda belirtilmiştir.

- Öldükten sonra dirilten odur. Kullarını gafletten uyandırmak için peygamberler gönderen, elçiler ve gönderdiği kitaplar ile kişilerin ruhlarını uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak için ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkarak yeniden hayata döndüren demektir.

- Ölümden sonra ölüleri dirilterek ve kabrinden çıkararak peygamber gönderen.

- Peygamberin gönderilmesi diriliştir. Bunun sebebi manevi hayatları ölmüş olsun birinin İslam ruhu ile diriltmektedir.

El-Bais Faziletleri Nedir?

5 vakit namaz kılındıktan sonra 573 kez “Ya Bâis celle celâlühû” zikrine devam eden kişiler güçlü irade sahibi olur.

- Dedikodulardan kurtulmak için Yâ Bâis ismi 7073 kere okınmslıdır.

- 100 kere ve her gün boyunca “Ya Bâis celle celâlühû” sikrine devam eden kime çekingenlikten kurtulur

- Her gün 573 kez “Ya Bâis Ya Fettâh celle celâlühû” ismi zikir edilir ise kişinin kazancı artr.

- Cuma gününde 1062 kez veya ikindi namazında sonra aksam oluncaya kadar 1626 kez “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” okuyan kişinin her türlü kısmeti açılır ve hayırlı bir evlilik yaparlar.

- “Ya Bâis, Ya Fettâh esması erkekler için büyük kazanç ve hayırlı, kazançlı işlerin devamı için okunur.