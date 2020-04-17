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    17.04.2020 - 20:31 |

    El-Basîr Ne Demek? El-Basîr Fazileti Ve Anlamı

    Esma’ül Hüsna da bulunan Allah’ın 99 isminden biri de El-Basir olmaktadır. Kur’an-ı Kerim’ de Bakara Suresi’nin 110. ayeti ve Al-i İmran Suresi’nin 15. ayetinde El-Basir esmasına değinilmiştir. Allah’ın subuti sıfatları arasında yer almaktadır. Zikredilme şekli çoğu zaman kafaları karıştırmaktadır. Bu nedenle doğru zikir şekli ve sayısı insanlar tarafından merak edilmektedir. İşte, bilinmesi gerekenler.

    El-Basîr Ne Demek? El-Basîr Fazileti Ve Anlamı

    Basir ismi Arapça kökenlidir ve Osmanlıca’ da bulunmaktadır. Basiret sahibi ve anlayışlı olan demektir. El-Basir esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 302 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Pazar günüdür. Zikir saati, Güneş’tir. Sabah en erken vakitlerde ve mutlaka ikindi namazı sonrasında zikredilmesi tesirli olacaktır. “Ya Basir” veya “El-Basir” şeklinde zikredilmesi gerekmektedir.

    El-Basir Esmasının Anlamı Nedir? 

    El-Basir esması, gizli veya açık olan her şeyi görebilen anlamını taşımaktadır. En küçük hareketleri ve davranışları bile gören sadece Allah’tır. En ufak imaları ve işaretleri bile görendir. Işık, karanlık, gece ve gündüz Allah’ın görmesi için kesinlikle engel değildir. Allah Teala’nın görmesi için herhangi bir şeye ihtiyaç duymamaktadır. Tüm kainatın ne yaptığını en ince ayrıntısına kadar gören ve bilendir.

    El-Basir Esmasının Faziletleri Nedir?

    Bu ismi şerifin 302 defa “Ya Basir” şeklinde zikredilmesi okuyan kişinin işinde başarılı olmasını ve yükselmesini sağlamaktadır. Zikir gününde ve saatinde “Ya Basir” denerek 302 defa tekrarlanması Allah’tan istenen her şeyin kısa sürede gerçekleşeceğine işarettir. Sabah namazının farzının arkasına 302 defa “Ya Basir” esmasının okunması önemlidir. Manevi sırların farkına varmak ve yeni kapıların açılmasını sağlamaktadır. Özü sözü bir, dürüst olması istenen kişinin “Ya Basir” esmasını 100 defa zikretmesi ile hayırlısı olacaktır. Beş vakit namaz kılınırken farzların arkasından 302 defa “Ya Basir” zikretmesiyle hayırlı kapıların açılacağı, anlayışlı olunacağı müjdelenir.

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