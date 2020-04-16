El-Bâtın Ne Demek? El-Bâtın Fazileti Ve Anlamı

Bâtın sözcük anlamı açısından ele alındığında ‘Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Bu anlamı ile beraber ayrıca İsmi Şerifi esması ile fazileti üzerinden, farklı okumalar eşliğinde deva bulmak için değerlendirebilirsiniz.

El-Bâtın Anlamı Nedir?

El-Bâtın ismi şerifinin anlamı ‘Allahu Teala, gizlidir’ biçiminde ifade edilmektedir. O gözle görülmez ve ayrıca künhüyle bilinemez. İnsan yaptığı her şeyde ve davranışlarıyla sınırlı varlıklardır. Allah ise sınırsızdır. Sınırlı olan varlıklar sınırsız olan ihata ile idrak edemez. El-Bâtın İsmi Şerifi aynı zamanda ‘zahir’ ismi ile beraber de değerlendirilmektedir. Kısaca El-Bâtın ismini bu şekilde tabir etmek mümkün.

El-Bâtın Faziletleri

Farklı anlamları üzerinde El-Bâtın ismi Şerifi faziletleri ile beraber aynı zamanda esması üzerinden değişik manalara gelmektedir. Faziletleri öğrenebilir ve farklı rakamlar üzerinden okuma ile dertlerinize deva bulabilirsiniz.

- Duanın kabulü ve her türlü korkudan arınmak için bu İsmi Şerifi 62 defa okuyabilirsiniz,

- Yaşam içerisindeki taleplerin yerine gelebilmesi adına 2 rekat namazın ardından 145 defa okunabilir,

- Korktuğu şeylerden güvende kalabilmek ve korkulardan uzak durabilmek için bu ismi şerifi 62 defa zikretmek yeterlidir,

- Şeytanın kafa karıştırması ile beraber verdiği vesveseden uzak durabilmek ve kurtulmak adına, 62 kez bu ismi şerif okunabilir,

Bu anlamı ve fazileti ile beraber farklı rakamlar üzerinden El-Bâtın Celle Celalühü şekilde farklı yerlerde okunabilir. Mutlaka temiz bir kalp ile beraber içtenlikle okunduğunda, bu ismi şerifin getirmiş olduğu tüm nimetlerinden faydalanmak mümkün. Her amaca bağlı olarak doğru şekilde okunmalı ve doğru sayıları üzerinden tekrar edilmelidir.