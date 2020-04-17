El-Bedî Ne Demek? El-Bedî Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna’yı oluşturan 99 sıfattan her biri kendine özel bir mana ve farklı faziletleri temsil etmektedir. Bu sebeple herhangi bir esmayla teşbih yapmak için öncelikle bu ismin anlamının ve içerisindeki hikmetlerin öğrenilmesi gerekmektedir.



El-Bedi Anlamı Nedir?



Bed teriminden türeyen El-Bedi, yalnızca Allah için kullanılmasına müsaade edilen bir esmadır. Bu bağlamda El-Bedi ile Allah2ın herhangi bir eşi ya da benzeri olmadığı ifade edilmektedir. Bu isim, Allah’ın hayret uyandırıcı tüm alemleri yarattığını ve bu alemlerle de açıkça görünebildiğini vurgulamaktadır.



El-Bedi Fazileti Nedir?



El-Bedi esması, bu haliyle kullanılabildiği gibi “Ya Bedi” şeklinde de teşbih edilebilmektedir. Bu teşbihe devam eden kişilerin dünya üzerinde erişemeyeceği istek olmadığı rivayet edilmektedir. Bu noktada El-Bedi esması, faziletleri bakımından oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu esma ile erişilebilecek faziletler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

“Ya Bedi Celle Celalühü” zikrine devam edenlerin ne ihtiyacı varsa kendisine hasıl olur.

“Ya Bedi Celle Celalühü” tesbihini yatmadan önce çeken kimse işsiz kalmaz.

Zor bir işe başlandığında “Ya Bedi” esmasını çeken kişinin işlerinde kolaylık görülür.

Kul bir dua ettiğinde “Ya Bedi Assemavati Bel Ard” diyerek duasını sonlandırışa, isteği kabul olur.

“Ya Bedi” esmasını çekmeye devam edenler işlerinde başarılı olur.

Çocuğu olmayan kişiler “Ya Bedi” tesbihine devam ederse Allah’ın izniyle onların çocukları olur.