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    17.04.2020 - 14:56 |

    El-Ganîyy Ne Demek? El-Ganîyy Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın isimleri arasında yer alan El-Ganîyy ismi Şerifi anlamı açısından merak edilmektedir. Faziletlerini öğrenebilir hem de kelime anlamı açısından ne dendiğini anlayabilirsiniz. Peki, El-Ganîyy ne demek? El-Ganîyy fazileti ve anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

    El-Ganîyy Ne Demek? El-Ganîyy Fazileti Ve Anlamı

    Ganîyy kelime olarak ele alındığında bu kelimenin anlamı ‘çok zengin olan; hiçbir şeye muhtaç olmayan’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden aynı zamanda ism-i şerif olarak faziletlerinden faydalanabilirsiniz.

    El-Ganîyy Anlamı Nedir?

    Allahü Teala, her şey kendisine muhtaç olan ancak hiçbir şey kendisine muhtaç olmayandır. Genel anlamı ile beraber El-Ganîyy ismi şerifinin anlamı da bu şekilde tabir etmek mümkün. Sıfat ve zatlarında her türlü uzak olandır. Hiçbir şeye ihtiyaç olmamasının yanı sıra aynı zamanda çok zengindir. Ancak yarattığı tüm kullar bütün konularda O’na muhtaçtır.

    El-Ganîyy Faziletleri Nelerdir?

    El-Ganîyy Esması ile beraber faziletlerini öğrenebilir ve farklı okumalara üzerinden hayatınızda olumlu değişimler sağlayabilirsiniz.

    - Allah'ın yarattığı varlıklara muhtaç olmamak, zengin olmak ve ticarette başarılı olabilmek için Allahü Teala'nın bu İsmi Şerifi 1060 kez okunmalıdır.
    - Tekrar edilmek suretiyle bela bir hastalık konusunda kişi yaşadığı tüm sorunlardan uzak kalır.
    - Yine bütün azalarını sıvazlasa ve bir kişi bunu okusa, bela ondan tamamen uzaklaşır ya da uzak durur.

    Hayattaki keder ve sorunlar için deva bulabilmek adına Allahü Teala'nın bu İsmi Şerifi gün içerisinde farklı sayıları üzerinden okunmalıdır. Özellikle 1060 kere okunduğunda iş dünyasında başarılı ve mal mülk sahibi olunabilir. Ayrıca her türlü beladan uzak durabilmek adına 5 vakit namazdan sonra okunursa tüm sorunlar bertaraf edilebilir.

    Önemli olan Allah'ın isimlerinden biri olarak El-Ganîyy Celle Celalühü şeklinde defalarca okunmasıdır. Bu okuma ile beraber temiz bir kalp ve içtenlikle istekler dile getirildiğinde Allah tarafından yerine gelir.

     

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