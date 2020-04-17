El-Halîm Ne Demek? El-Halîm Fazileti Ve Anlamı

Arapça kökenli olan “halim” kelimesi kökeni “hlm” şeklindedir. Arapça’ da “hilm” yumuşak ve yavaş anlamına gelmektedir. El-Halim esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 88 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Cumartesi günüdür. Zikir saati olarak Zuhal verilmektedir. Sabah gün yeni başlarken, ikindi namazı arkasından vakit geçmeden ve gece okumalarında zikir saati kabul edilir. El-Halim zikrinin iyi geldiği organlar ise sağ ayak bileği ve sol dirsek olarak belirtilmiştir. Terazi burcu üzerinde daha etkili olduğu bilinmektedir.

El-Halim Esmasının Anlamı Nedir?

El-Halim esması, kullarına gücü yeten Allah yine de ceza vermekte yavaş olandır anlamına gelir. Hilm sahibi olan yalnızca Allah’tır. Kullarının isyan etmesi üzerine öfkesini kontrol edendir. Acıma ve bağışlaması ceza vermesinden daha önce olandır. Günahkarlara karşı da ceza da aceleci olmayan Allah’tır. Yumuşak huyludur ve hikmet sahibidir.

El-Halim Esmasının Faziletleri Nedir?

Yumuşak ve yavaş olmak, ahlak güzelliği kazanmak için seher vakitlerinde 88 defa “Ya Halim” zikri yapılmaktadır. Ümidini kaybedip karamsarlığa bürünen kişiler 88 defa “El-Halim” zikretmektedir. Öfkesine yenik düşen kişiler 88 defa “Ya Halim” zikri yaparak sakinleşmektedir. Hz. Musa’nın Firavunun yanına giderken korktuğu için “El-Halim” esmasını zikrettiği bilinmektedir. Günlük olarak 88 defa “Ya Halim” zikrine devam eden anne ve babalar evlatlarının halim ve selim olmasını dilemektedirler. Asabiyetin ve sinirli halin son bulması için 88 defa “Ya Halim” zikredilmelidir.