El-Hasîb Ne Demek? El-Hasîb Fazileti Ve Anlamı

El-Hasîb Esmaül Hüsnası'nın anlamı Allah'ın güzel isimleri anlamına gelmektedir. El-Hasîb isminin anlamı dışında faziletleri de bulunmaktadır. El-Hasîb isminin anlamı ve faziletleri kişiler tarafından merak edilmektedir. El-Hasîb isminin faziletlerinin detaylarını aşağıda derledik.

El-Hasîb Anlamı Nedir?

El-Hasîb anlamı Allah'ın güzel isimleri anlamına gelmektedir. Bütün varlıkların hayatı boyunca gizli olarak veya açık bir şekilde yaptıkları işlerin ve davranışların çetelesini kayıt altına alan ve hesabını gören, her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir. El-Hasîb ismi Kuran'da birçok ayette geçmektedir. El-Hasîb isminin birçok anlamı zikredilmiştir. Aşağıda bu anlamlar belirtilmiştir.

- Parçaları bütünüyle bilen,

- Hesap etmeden bilen,

- Bütün üstün niteliklere sahip olan,

- Eksiği ve kusuru olmayan,

- Kıyamet gününde kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olan,

- Kendi kereminden fazlasını veren anlamlarına gelmektedir.

Ayrıca El-Hasîb Ebced değeri Esması'nın zikri 80 adettir. El-Hasîb zikir saati Zühre günü, Cuma gündür.

El-Hasîb Faziletleri Nedir?

- El-Hasîb ismi düşmanlarından korunmak ve geçim sıkıntısından kurtulmak için ''Ya Hasib Celle Celalühü'' diyerek 80 kere okunmalıdır.

- El-Hasîbismi sabah güneş doğmadan önce 77 kez veya 99 kez ''Hasbiyel Hasib'' diye okur ise yırtıcı hayvanlardan emin olur.

- Kişilerin akrabaları veya çevresindeki kişiler ile hadise çıktığı zaman, veya herhangi bir olaydan korktuğu zaman sabaha karşı gün doğmadan önce ve güneş battıktan sonra 77 kez El-Hasîb ismi 1 hafta boyunca ''Ya Hasib Celle Celalühü'' diyerek okur ise Allah o kişiyi her türlü kötülüklerden korur. Fakat bunun başlangıç günü perşembe günü olmalıdır.