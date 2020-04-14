El-Kâdir ne demek? El-Kâdir fazileti ve anlamı

Öncelikle Kâdir kelimesinin ne anlama geldiği ile başlamak gerekirse ‘Her şeye gücü yeten; kudret sahibi’ anlamına geldiğini ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber İsmi Şerifi olarak El-Kâdir üzerinden farklı okumalar ile beraber faziletleri sayesinde pek çok soruna ve derde çare bulabilirsiniz.

El-Kâdir Anlamı Nedir?

Allahu Teala istediğini istediği zaman yapmaya gücü yetendir şeklinde El-Kâdir ismi şerifini ifade etmek mümkün. Planlı ve ölçülü yapan ile beraber aynı zamanda her şeyi takdir edendir. Hiçbir şey O’nu aciz bırakamaz. Tüm alem mutlak kudrete ve iradeye sahip olan Allah tarafından yaratılmış durumdadır. Her şey onun kontrolü altındadır ve istediğini istediği zaman yaratır ve elde eder. Kısaca bu anlamları üzerinde El-Kâdir ism-i şerifi ifade edilebilir.

El-Kâdir Faziletleri

El-Kâdir ism-i Şerifin faziletleri öğrenebilir ve esması üzerinden farklı sayılarda değişik zamanlarda dile getirebilirsiniz.

- Kişi düşmanlarının ona zarar vermemesi ve arzu ettiği güce yetebilmesi adına, bu ism-i şerifi 305 defa okuyabilir,

- 2 rekat namaz kılındıktan sonra, 100 defa ya da 200 defa bu İsmi Şerifi zikreden kişi, ibadet açısından batınen ve zahiren kuvvetli hale gelir,

Farklı sayılarda ve zamanlarda okumak suretiyle El-Kâdir faziletleri üzerinden güçlü hale gelebilirsiniz. Özellikle size zarar verecek düşmanlarınıza karşı dirayetli hale gelebilir; aynı zamanda ibadet noktasında zahiren ve batınen kuvvetli olabilirsiniz. Amaca ve isteklere uygun olarak faziletleri ve esması ile beraber, bu İsmi şerifi mutlaka farklı sayılarda okumaya dikkat etmelisiniz.