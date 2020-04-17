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    17.04.2020 - 17:38 |

    El-Kahhâr Ne Demek? El-Kahhâr Fazileti Ve Anlamı

    El-Kahhâr anlamı, hangi manaya geldiği Kuran'da belirtilmektedir. Anlamı ve faziletlerini Kuran'da bulabilirsiniz. Peki El-Kahhâr Esmaül Hüsnası'nın anlamı nedir? El-Kahhâr Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nelerdir? Hangi durumlarda okunur? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

    El-Kahhâr Ne Demek? El-Kahhâr Fazileti Ve Anlamı

    Her şeye her istediğini yapabilecek surette galip ve hakim olan anlamına gelen El-Kahhâr Esmaül Hüsnası'nın faziletleri bulunmaktadır. Kelimenin anlamı ve faziletleri Kuran'da belirtilmektedir. 

    El-Kahhâr Anlamı Nedir?

    El-Kahhâr her istediğini yapabilecek olan ve her şeye hakim ve galip olan anlamına gelmektedir. El-Kahhâr ism-i şerifi, galip gelen anlamındaki ''kahr'' köküne dayanmaktadır. Ya Kahhar isminin anlamı ise mutlak galip gelen, her zaman mağlup etmeye ve galip gelmeye hazır olan, her durumda galip gelen ve gücünün üstünde güç olayan, bütün düşmanlarını kahreden anlamı bulunmaktadır.

    El-Kahhâr Faziletleri Nedir?

    El-Kahhâr Esmaül Hüsnası'nın faziletleri kuran'da belirtilmiştir. Kuran'da belirtilen El-Kahhâr Esmaül Hüsnası'nın faziletleri aşağıda belirtilmiştir.

     - Kötü yollara düşen kişiler her gün 360 defa “Ya Kahhâr celle celâlühû” dedikten sonra dua eder ise bütün kötü huylarından kurtulmaktadır.

     - Zalim kişileri kahretmek veya helak etmek isteyen 306 defa okumalıdır.

     - Nefsine yenilmek istemeyen kişiler bu ism-i şerifi zikir etmeye devam etmelidir.

     - Sürekli zikir eden kişiler şevhetten kurtulurlar.

     - “Ya Kahhâr ism-i şerifini sürekli zikir eden kişiler hırs adı verilen kötü huydan kurtulur.

     - Güneş doğduktan sonra ve gece yarısı El-Kahhâr zikredilir ise zikir eden kişiler düşmanlarından galip gelirler. Daha sonra düşmanlarının eziyet ve zulmünden kurtulurlar. Böylece mazlumlar, üzerinden bu zulmün kaldırılmasını istiyorlar ise bu isme sığınmalı ve zikir etmelilerdir.

     - “El Kahhâr isminde Esma'nın artırılarak okunması tesirin güçlenmesini sağlar. Fakat verilen adetten az okunmaması gerekir.

     - Eşinden kabalık ve zulüm gören bir kadın okur ise eşi artık kadına kötü muamele edemez.

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