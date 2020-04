El-Mânî Ne Demek? El-Mânî Fazileti Ve Anlamı

Kelime anlamı üzerinden ele alındığında Mânî ‘dilemediği şeylerin gerçekleşmesine İzin vermeyen, kötü şeylere engel olan’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Anlamı ile beraber ayrıca fazileti üzerinden esması ile zikir edebilir ve sorunlarınıza deva bulabilirsiniz.



El-Mânî Anlamı Nedir?



El-Mânî Allahü teâlânın ism-i Şerifi olarak anlamı ‘Allahu Teala, bazı isteklerin gerçekleşmesine müsaade etmez’ şeklinde tabir edilmektedir. İnsanoğlunun bütün istekleri Allah'ın dilemesi ve takdir ile gerçekleşir. O’nun dilemediği herhangi bir şey olmaz. Özellikle Allahü Teala sevdiği kulları için bazı istekleri geri çevirerek, onları bu şekilde korur.



El-Mânî Faziletleri Nelerdir?



El-Mânî Esması üzerinden faziletleri ile beraber zikir edildiğinde pek çok faydası bulunmaktadır.



- Bütün korkulardan uzak kalabilmek için El-Mânî isim şerifi 161 kez okunmalıdır.

- Her türlü afet ve tehlike ile beraber maddi ve manevi zararlardan uzak kalabilmek için, gün içerisinde 161 kez okunur.

- Uyumadan önce El-Mânî ism-i şerifi okunursa karı koca tüm kavgalar ve öfkeler diner.

- Her gün 161 defa zikreden kişi, her türlü beladan ve musibeyten kendini korur.

- Kişi yolculuğa çıktığı zaman bu ismi şerifi zikrettiğinde evini ve mal ile mülkü korumaya alır.



Bu gibi pek çok farklı fazileti ile beraber gün içerisinde değişik rakamlar üzerinden zikir ettiği zaman, tüm sorunlarından kısa süre içerisinde bertaraf olur. Özellikle bütün korkulardan uzak kalabilmek, maddi ve manevi zararlardan uzaklaşmak için önemlidir. 161 kez okunduğu zaman tüm belalardan uzak kalınır. Kalpten ve içtenlikle okunduğu takdirde kısa süre içerisinde faydası görülür.