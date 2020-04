El-Melik Ne Demek? El-Melik Fazileti Ve Anlamı

“Melik” kelimesi Arapça kökenlidir ve kelime kökü olarak “malik” ten gelmektedir. El-Melik kelimesi her derde devam anlamına gelmektedir. El-Melik esmasının ebced değeri ve zikir sayısı doksan olarak bilinmektedir. Bu esmanın zikir günü Çarşamba günüdür. Zikir saati ise ikindi namazı sonrası ve yahut sabah güneş doğduğu sıradadır. El- Melik esmasının gece yarısı okunması da zikrin kabulüdür.



El-Melik Esmasının Anlamı Nedir?



El-Melik, kainatın yegane sahibi ve her şeyin mutlak, hakiki mutasarrıfıdır anlamına gelmektedir. Tüm mevcudiyetin ve mülkün sahibi Allah’tır. Mutlak ve tek hükümdar anlamına gelen El-Melik, her şeyi Allah’tan istemek için bir nimettir. Gözle görünen ve görünmeyen tüm alemlerin sahibi olarak da açıklanmaktadır.



El-Melik Esmasının Faziletleri Nedir?



El-Melik esması hem maddi hem de manevi açıdan güçlü olmak için zikredilmektedir. İnsanlara söz dinletebilmek, söz geçirmek ve emir vermek amaçları için okunmaktadır. Allah (c.c) bu esmasını okumak, insanlara şeref kazandırmaktadır. İnsanlara verilen tüm nimetlerin sahibi Allah’tır ve insanların çabasıyla Allah tarafından verilmektedir. Her gün 90 kere okunan El-Melik esması kötülüklerden korumaktadır.



40 gün süreyle okunan “Ya Melik” ismi şerifi Allah’ın rızasıyla dertlerden kurtulmayı, iyi günler görmeyi sağlamaktadır. Sinir hastası ve ruh sağlığı olan kişilerin “Ya Melik” esmasını zikretmesiyle kısa sürede şifa bulacağına dikkat çekilir. 120 kez zikredilecek “Ya Melik” fakirlikten kurtulup Allah’ın izniyle gönül zenginliğine ve berekete sebep olacaktır.