El-Metîn Ne Demek? El-Metîn Fazileti Ve Anlamı

Genellikle bedensel ağrılara karşı okunan El-metin esması Kur’an-ı Kerim’in Zariyat Suresi’nde geçmektedir. Burada Allah’ın rızkı veren olduğu, güçlü ve kudret sahibi olduğu yer almaktadır.



El-Metin Nedir?



Allah (cc), yaratılan tüm varlıkların üstünde olandır ve sonsuz güç sahibidir. Bu bağlamda El-Metin esmasıyla O’nun; kudretinin sonsuz olduğu, güçlü, dayanıklı ve sağlam olduğu ifade edilmektedir. Allah’ın El-Metin adına göre kendisi yaptığı fiillerden dolayı zorluk çekmez ve asla yorulmaz. Bunlardan dolayı da gücünde ya da kuvvetinde herhangi bir eksilme olmaz.



El-Metin ve El-Kaviyy esmaları anlam bakımında benzer tanımlamalar içermektedir. Ancak bu iki esma nitelik bakımından birbirinden oldukça farklıdır. Buna göre Kaviyy ile Allah’ın kemali temsil edilmektedir. Metin ise onun nesne ve olaylarla olan fiilleri için kullanılmaktadır.



El-Metin Faziletleri Nedir?



El-Metin esması hem maddi hem de manevi bakımdan kişiye güç kazandırmaktadır. Buna göre, El-Metin esmasında gizli olan sır ve diğer faziletler aşağıdaki listede anlatılmaktadır.



- “Ya Metin Celle Celalühü” zikrini çeken kişi fiziksel anlamda güç ve kuvvet kazanır. Bunun dışında manevi anlamda da güç kazanır.

- Yeni doğum yapan ve sütü olmayan kadınlara okunursa, Allah’ın izniyle bu kişilerin sütünün bereketlendiği görülür.

- Su üzerine okunu, hasta bir kişiye içirilse şifa görevi üstlenir.

- Tembel kimseler “Ya Metin” demeye devam ederse bundan kurtulur.

- İbadetleri sırasında vesvese hisseden kişi “Ya Metin” teşbihi çekerse bundan kurtulur ve kendisine kalp metaneti nasip olur.