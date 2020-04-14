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    14.04.2020 - 17:37 |

    El-Muahhir ne demek? El-Muahhir fazileti ve anlamı

    Esmaül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri manasına gelmektedir. Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Her ismin içerisinde birçok fazilet bulunmaktadır. El-Muahhir ismi ise bu isimlerden birisidir. Peki El-Muahhir isminin anlamı nedir? El-Muahhir isminin faziletleri nelerdir? Sizlere El-Muahhir isminin anlamı ve faziletlerini açıkladık.

    El-Muahhir ne demek? El-Muahhir fazileti ve anlamı

    Allah'ın isimlerinden biri olan El-Muahhir isminin anlamı istediğini geri bırakan, geciktiren, istediğini geri alan manasına gelmektedir.

    El-Muahhir Anlamı Nedir?

    Esmaül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri manasına gelmektedir. El-Muahhir ismi de Allah'ın isimlerinden birisidir. El-Muahhir isminin anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. El-Muahhir isminin anlamları şunlardır:

     - Dilediğini sona bırakan.

     - Dilediğini geri koyan.

     - Dilediğini arkaya bırakan.

     - Dilediğini geri bırakan, tehir eden anlamlarına gelmektedir.

    El-Muahhir Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri çoğu kişiler tarafından merak konusu olmuştur. El-Muahhir isminin zikir adedi toplam 846 adettir. El-Muahhir isminin zikir günü cumartesi günüdür. Zikir saati ise zuhal saatidir. ( Sabah gün doğar iken, ikindi namazından sonra ve gece yarısında)

    El-Muahhir Faziletleri nedir?

     - Kötü bir kişinin kendinden uzaklaştırılması için bu esma-i zikir gününde El-Muahhir denerek 847 kere zikredilir.

     - El-Muahhir ismi günlük Ya-Muahhir diyerek 100 kere zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Tevbenin ardından ise kişi hayırlı insanlardan olur.

     - El-Muahhir ismini Ya-Muahhir diyerek sürekli zikretmeye devam eden kişi yaptığı işlerde muvaffak olur.

     - El-Muahhir ismini Ya-Muahhir diye zikreden bir kişinin istekleri ve muratları kabul olur. Huzur ve mutluluğa kavuşur.

     - Zalimin kötülüklerinden korunmak için bu ismi Ya-Muahhir diye zikreden kullar zalimin kötülüklerinden kurtulur ve kötülüklerden korunmuş olur. 

     - Bu zikri Allah'ın rızasını alabilmek için Ya-Muahhir diyerek zikreden kişinin ölmeden önce nasuh tevbe ve salih amel ile takva kapıları ardına kadar bu kişiye açılır. 

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