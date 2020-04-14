El-Muahhir ne demek? El-Muahhir fazileti ve anlamı
Esmaül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri manasına gelmektedir. Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Her ismin içerisinde birçok fazilet bulunmaktadır. El-Muahhir ismi ise bu isimlerden birisidir. Peki El-Muahhir isminin anlamı nedir? El-Muahhir isminin faziletleri nelerdir? Sizlere El-Muahhir isminin anlamı ve faziletlerini açıkladık.
Allah'ın isimlerinden biri olan El-Muahhir isminin anlamı istediğini geri bırakan, geciktiren, istediğini geri alan manasına gelmektedir.
El-Muahhir Anlamı Nedir?
Esmaül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri manasına gelmektedir. El-Muahhir ismi de Allah'ın isimlerinden birisidir. El-Muahhir isminin anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. El-Muahhir isminin anlamları şunlardır:
- Dilediğini sona bırakan.
- Dilediğini geri koyan.
- Dilediğini arkaya bırakan.
- Dilediğini geri bırakan, tehir eden anlamlarına gelmektedir.
El-Muahhir Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri çoğu kişiler tarafından merak konusu olmuştur. El-Muahhir isminin zikir adedi toplam 846 adettir. El-Muahhir isminin zikir günü cumartesi günüdür. Zikir saati ise zuhal saatidir. ( Sabah gün doğar iken, ikindi namazından sonra ve gece yarısında)
El-Muahhir Faziletleri nedir?
- Kötü bir kişinin kendinden uzaklaştırılması için bu esma-i zikir gününde El-Muahhir denerek 847 kere zikredilir.
- El-Muahhir ismi günlük Ya-Muahhir diyerek 100 kere zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Tevbenin ardından ise kişi hayırlı insanlardan olur.
- El-Muahhir ismini Ya-Muahhir diyerek sürekli zikretmeye devam eden kişi yaptığı işlerde muvaffak olur.
- El-Muahhir ismini Ya-Muahhir diye zikreden bir kişinin istekleri ve muratları kabul olur. Huzur ve mutluluğa kavuşur.
- Zalimin kötülüklerinden korunmak için bu ismi Ya-Muahhir diye zikreden kullar zalimin kötülüklerinden kurtulur ve kötülüklerden korunmuş olur.
- Bu zikri Allah'ın rızasını alabilmek için Ya-Muahhir diyerek zikreden kişinin ölmeden önce nasuh tevbe ve salih amel ile takva kapıları ardına kadar bu kişiye açılır.