El-Muahhir ne demek? El-Muahhir fazileti ve anlamı

Allah'ın isimlerinden biri olan El-Muahhir isminin anlamı istediğini geri bırakan, geciktiren, istediğini geri alan manasına gelmektedir.

El-Muahhir Anlamı Nedir?

Esmaül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri manasına gelmektedir. El-Muahhir ismi de Allah'ın isimlerinden birisidir. El-Muahhir isminin anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. El-Muahhir isminin anlamları şunlardır:

- Dilediğini sona bırakan.

- Dilediğini geri koyan.

- Dilediğini arkaya bırakan.

- Dilediğini geri bırakan, tehir eden anlamlarına gelmektedir.

El-Muahhir Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri çoğu kişiler tarafından merak konusu olmuştur. El-Muahhir isminin zikir adedi toplam 846 adettir. El-Muahhir isminin zikir günü cumartesi günüdür. Zikir saati ise zuhal saatidir. ( Sabah gün doğar iken, ikindi namazından sonra ve gece yarısında)

El-Muahhir Faziletleri nedir?

- Kötü bir kişinin kendinden uzaklaştırılması için bu esma-i zikir gününde El-Muahhir denerek 847 kere zikredilir.

- El-Muahhir ismi günlük Ya-Muahhir diyerek 100 kere zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Tevbenin ardından ise kişi hayırlı insanlardan olur.

- El-Muahhir ismini Ya-Muahhir diyerek sürekli zikretmeye devam eden kişi yaptığı işlerde muvaffak olur.

- El-Muahhir ismini Ya-Muahhir diye zikreden bir kişinin istekleri ve muratları kabul olur. Huzur ve mutluluğa kavuşur.

- Zalimin kötülüklerinden korunmak için bu ismi Ya-Muahhir diye zikreden kullar zalimin kötülüklerinden kurtulur ve kötülüklerden korunmuş olur.

- Bu zikri Allah'ın rızasını alabilmek için Ya-Muahhir diyerek zikreden kişinin ölmeden önce nasuh tevbe ve salih amel ile takva kapıları ardına kadar bu kişiye açılır.