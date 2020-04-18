El-Mübdi Ne Demek? El-Mübdi Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna içerisinde farklı durumlar için kullanılabilecek esmalar yer almaktadır. Bunlar arasında bulunan El-Mübdi esması da çok sayıda faziletin sahibi olarak nitelendirilmektedir.



El-Mübdi Anlamı Nedir?



El-Mübdi, Allah’ın en güzel isimleri arasında bulunan, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu isim en basit hali ile “kainatı yoktan var eden” manası taşımaktadır. El Mübdi esmasının diğer anlamları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

- Allah, bütün varlıkları yoktan yaratan ve varlığı başlatandır.

- Varlıkları hiçbir eşi olmadan yaratan O’dur.

- Yaratmaya il kez başlayan ve bunu tekrar eden Allah’tır.

- Allah, her şeyi örneksiz ve hiç yokken yaratmıştır.

- Varlığı ilk defa yaratan O’dur.



El-Mübdi Faziletleri Nedir?



El Mübdi esması, farklı niyetlerle okunabilmektedir. Bu esmayı okuyan kişi, niyeti doğrultusunda sonuç bulabilmektedir. Bu bağlamda El Mübdi zikrinin farklı faziletlerinin olduğu bilinmektedir. Bu zikir düzenli okunduğunda kişinin yaptığı her işte başarı kazandığına niyet edilmektedir. Bunun dışında El Mübdi esması çeken kişiler hikmetli sözler kullanarak konuşur, mana alemine erişir.



Namazlardan sonra El Mübdi zikri çekilirse bu kişiler ilim alanında muvaffak olur. Herhangi bir konuda kararsız kalan kişiler bu esma sayesinde karar verme gücü elde ederler. El Mübdi esması aynı zamanda kaybolan bir kişinin bulunması niyetiyle de okunmaktadır. Düşük tehlikesi yaşayan kadınlara da bu zikri çekmesi tavsiye edilmektedir.