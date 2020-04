El-Muhsî Ne Demek? El-Muhsî Fazileti Ve Anlamı

Kelime anlamı itibarı El-Muhsî sözcüğü ‘sonsuz ilmi ile beraber her şeyin sayısını bilen, her sayısını ise bir bir sayan’ şeklinde ifade edilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak El-Muhsî bu anlamı üzerinde ifade edilmekte ve kullanılmaktadır.



El-Muhsî Nedir?



El-Muhsî kelime anlamı açısından büyük öneme sahip olan ve en merak edilen sözlerden biridir. El-Muhsî; Sonsuz ilmi ile her şeyin sayısını bilen, her yapılanı tek tek sayan’ anlamı şeklinde geçmektedir. Bu anlamı ile beraber Allahu Teala, sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır denebilir. Her şeyi tek tek gören, bilen ve bütün ayrıntılarıyla kontrol edendir. O’nun ilminden hiçbir şey hariç kalamaz. Bütün amellerin sayısını bilir ve ayrıca kıyamet günü geldiği zaman bunların her birinin karşılığını verir. Asla hiçbirini atlamaz ve unutmaz.



El-Muhsî Faziletleri Nedir?



El-Muhsî Esmasının faziletleri, havas ve Esrarı yapılması gereken farklı uygulamalar ele alınmaktadır.



- El-Muhsîİ ismi şerifi zihin açıklığı, güzel bir idrak ile anlamı açısından 148 kere okunmalıdır.

- Cuma geceleri 1000 defa okunmalıdır. Böylece Cenabı Hak hesap ve azaptan korur,

- Her gün büyük bir kalp ve içtenlikle okuyan kişinin matematik zekası güçlenir,

- Bu ismi sürekli olarak düzenli şekilde okuyan kişiler, ismetine ve iffetine karşı duyarlı ve hassas bir hale gelir,



Bu ismi Şerif ‘El-Muhsî celle celalühü’ şeklinde okumalı ve bu ifade üzerinden farklı istekler doğrultusunda ele alınmalıdır. Her istek için düşünceler temiz bir kalp ve iyilik üzerinden gerçekleşmelidir. Cenabı Hak her kulunun sesini duyar ve onlara bu şekilde cevap verir.