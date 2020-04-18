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    18.04.2020 - 02:03 |

    El-Muhyî Ne Demek? El-Muhyî Fazileti Ve Anlamı

    Allah Teala’nın en güzel isimlerinin yer aldığı Esmaül Hüsna’da El-Muhyi yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim de El-Muhyi esması birden çok surede geçmektedir. Araf Suresi’nin 158.ayeti, Mürselat Suresi’nin 20. ayeti, Rum Suresi’nin 50.ayeti esmanın bahsedildiği surelerdir. El-Muhyi esmasının Yasin Suresi’nde geçmesi de insanların dikkatini çekmektedir. Zikir saatleri ve zikir şekli de belirtilmektedir. İşte, o detaylar.

    El-Muhyî Ne Demek? El-Muhyî Fazileti Ve Anlamı

    Muhyi kelimesi Arapça kökenlidir ve canlı olmak, canlılık anlamları taşımaktadır. El Muhyi esmasının ebced değeri ve ve zikir adedi 68 olarak bilinmektedir. Esmanın zikir günü Cuma günüdür. Zikir saati ise Zühre olarak belirtilmiştir. Sabah erken saatlerde, ikindi namazı eda ettikten sonra, gece okuma yapıldıktan sonra zikredilmesi tesirli olmaktadır. El-Muhyi zikrinin iyi geldiği organlar kalbin arka kısmı ve sol koldur. Aslan burcu üzerinde esma daha etkili olmaktadır.

    El-Muhyi Esmasının Anlamı Nedir?

    El-Muhyi esması, yarattıklarına canlılık veren anlamına gelmektedir. Hayat veren ve can bağışlayan yalnızca Allah’tır. Kullarına ve tüm yarattıklarına hayat ve sağlık bağışlayandır. Diriltendir, can verendir. Allah, ihya edendir.

    El-Muhyi Esmasının Faziletleri Nedir?

    Başladığı her işinde başarılı olmak isteyenler 68 defa “El-Muhyi” esmasını zikretmektedir. Vücudunun diri kalması ve kalbinin güzelleşmesi için 68 defa “El Muhyi celle celalühü” denerek okunmaya devam edilmektedir. Hastaların şifa bulması için “El-Muhyi” esması 68 defa zikir vaktinde okunmaktadır. Sağlıklı olmak ve zinde kalmak için de 68 defa “Ya-Muhyi” ismi şerifi zikredilmektedir. İsrafil a.s ve Hz. İsa (a.s) “El-Muhyi” esmasını zikretmekteydi. Yanlış yollara girmekten korkan kişiler de 68 defa “Ya Muhyi” esmasını zikre devam etmektedir. Kalbinin imanla atmasını isteyenlerse beş vakit namazlardan sonra 68 kere “Ya Muhyi celle celalühü” zikrini yapmaktadır. Sabah namazını eda ettikten sonra 1001 defa “Ya Muhyi celle celalühü” zikredilmektedir.

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