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    17.04.2020 - 18:21 |

    El-Muiz Ne Demek? El-Muiz Fazileti Ve AnlamÄ±

    Allah'Ä±n adÄ± olan 99 isim bulunmaktadÄ±r. Bu isimler Esma-Ã¼l HÃ¼sna olarak listelenmekte ve adlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Esma-Ã¼l HÃ¼sna gÃ¼zel isimler anlamÄ±na gelmektedir. Esma-Ã¼l HÃ¼sna iÃ§erisinde yer alan bu 99 ismin kendine Ã¶zel anlamlarÄ± vardÄ±r. El-Muiz ne demek? El-Muiz fazileti ve anlamÄ± nedir? SorularÄ± ile El-Muiz ismini sizin iÃ§in derledik.Â

    El-Muiz Ne Demek? El-Muiz Fazileti Ve AnlamÄ±

    El-Muiz Esma-Ã¼l HÃ¼sna'da yer alan isimlerden birisidir. "DilediÄŸini aziz eden, izzet veren" anlamÄ±na gelmektedir.Â 

    El-Muiz Ne Demek?

    El- Muiz ismi Allah'Ä±n isimleri arasÄ±ndadÄ±r. Muiz "istediÄŸini aziz eden, izzet ve ikram veren" demektir. Allah'Ä±n aziz etme, yÃ¼celtme, ikram verme gÃ¼cÃ¼ne hakim olduÄŸunu ifade eden isim olarak bilinmektedir. ArapÃ§a kÃ¶kenli olan Muiz kelimesi Kur'an-Ä± Kerimde fiil olarak geÃ§mektedir.Â 

    Allah'Ä±n dilediÄŸine yardÄ±m edeceÄŸini, gÃ¼Ã§, kudret, izzet verip yÃ¼celtebileceÄŸi ifadesinde kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â 

    El-Muiz AnlamÄ± Nedir?Â 

    Esma-Ã¼l HÃ¼sna'da yer alan Allah'Ä±n isimlerinin baÅŸÄ±na El-, Ya-, Ey-, ekleri gelerek ifade edilmektedir. El-Muiz esmasÄ± anlamÄ± ile Allah'Ä±n yÃ¼celiÄŸini ifade eden isimlerden birisidir.Â 

    El-Muiz isminin anlamÄ±, dilediÄŸini aziz eden, izzet, ikram veren, yardÄ±m eden ÅŸeklinde aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r. Allah'Ä±n dilediÄŸi zaman istediÄŸi kullarÄ±na yardÄ±m edebileceÄŸini, yÃ¼celtip, izzet ve ikram verebilecek gÃ¼Ã§te olduÄŸunu ifade etmektedir. Allah'Ä±n gÃ¼Ã§ ve kudretini dile getiren isimlerinden birisidir.

    El-Muiz Fazileti Nedir?Â 

    Allah'Ä±n isimlerini zikretmek kiÅŸinin hayatÄ±nda gÃ¼zelliklere vesile olmaktadÄ±r. Buna ise ismin faziletleri denilmektedir. El-Muiz isminin faziletlerinden faydalanmak iÃ§in bolca zikretmek gerekmektedir.Â 

    El-Muiz ismi her iki cihanda da Allah'Ä±n izni ile aziz olmak, sÄ±kÄ±ntÄ±larda ve gÃ¼Ã§ durumlarda Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±na nail olabilmek iÃ§in okunmaktadÄ±r. Allah'Ä±n yardÄ±m etmesi, izzet ve ikramda bulunmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan bir dua olarak deÄŸerlendirilmektedir.Â 

    El-Muiz isminin zikri Allah'Ä±n kudretini ve dilediÄŸi zaman yardÄ±m edebileceÄŸini kabul etme halidir. Bu inanÃ§ ile Allah'tan baÅŸka kimseye muhtaÃ§ olmamak iÃ§in yapÄ±lan dualardan birisidir.Â 

    Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kabeden 8 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Pars, Kilyos'ta topraÄŸa verildiEbru ÅžallÄ±'nÄ±n 2013'te boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Harun Tan'dan olan oÄŸlu Pars Tan, bir yÄ±ldÄ±r lenfoma tedavisi gördüÄŸü hastanedeyaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n oÄŸlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
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