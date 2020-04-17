El-Muiz Ne Demek? El-Muiz Fazileti Ve AnlamÄ±

El-Muiz Esma-Ã¼l HÃ¼sna'da yer alan isimlerden birisidir. "DilediÄŸini aziz eden, izzet veren" anlamÄ±na gelmektedir.Â

El-Muiz Ne Demek?

El- Muiz ismi Allah'Ä±n isimleri arasÄ±ndadÄ±r. Muiz "istediÄŸini aziz eden, izzet ve ikram veren" demektir. Allah'Ä±n aziz etme, yÃ¼celtme, ikram verme gÃ¼cÃ¼ne hakim olduÄŸunu ifade eden isim olarak bilinmektedir. ArapÃ§a kÃ¶kenli olan Muiz kelimesi Kur'an-Ä± Kerimde fiil olarak geÃ§mektedir.Â

Allah'Ä±n dilediÄŸine yardÄ±m edeceÄŸini, gÃ¼Ã§, kudret, izzet verip yÃ¼celtebileceÄŸi ifadesinde kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

El-Muiz AnlamÄ± Nedir?Â

Esma-Ã¼l HÃ¼sna'da yer alan Allah'Ä±n isimlerinin baÅŸÄ±na El-, Ya-, Ey-, ekleri gelerek ifade edilmektedir. El-Muiz esmasÄ± anlamÄ± ile Allah'Ä±n yÃ¼celiÄŸini ifade eden isimlerden birisidir.Â

El-Muiz isminin anlamÄ±, dilediÄŸini aziz eden, izzet, ikram veren, yardÄ±m eden ÅŸeklinde aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r. Allah'Ä±n dilediÄŸi zaman istediÄŸi kullarÄ±na yardÄ±m edebileceÄŸini, yÃ¼celtip, izzet ve ikram verebilecek gÃ¼Ã§te olduÄŸunu ifade etmektedir. Allah'Ä±n gÃ¼Ã§ ve kudretini dile getiren isimlerinden birisidir.

El-Muiz Fazileti Nedir?Â

Allah'Ä±n isimlerini zikretmek kiÅŸinin hayatÄ±nda gÃ¼zelliklere vesile olmaktadÄ±r. Buna ise ismin faziletleri denilmektedir. El-Muiz isminin faziletlerinden faydalanmak iÃ§in bolca zikretmek gerekmektedir.Â

El-Muiz ismi her iki cihanda da Allah'Ä±n izni ile aziz olmak, sÄ±kÄ±ntÄ±larda ve gÃ¼Ã§ durumlarda Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±na nail olabilmek iÃ§in okunmaktadÄ±r. Allah'Ä±n yardÄ±m etmesi, izzet ve ikramda bulunmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan bir dua olarak deÄŸerlendirilmektedir.Â

El-Muiz isminin zikri Allah'Ä±n kudretini ve dilediÄŸi zaman yardÄ±m edebileceÄŸini kabul etme halidir. Bu inanÃ§ ile Allah'tan baÅŸka kimseye muhtaÃ§ olmamak iÃ§in yapÄ±lan dualardan birisidir.Â