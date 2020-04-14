El-Mukaddim ne demek? El-Mukaddim fazileti ve anlamı

Kelime anlamı itibariyle Mukaddim sözcüğü ‘İstediğini öne alan, ileri geçiren’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifadesi ile beraber aynı zamanda El-Mukaddim ismi Şerif hakkında faziletleri, esması ve zikri üzerinden farklı sayılarda okuma gerçekleştirebilirsiniz.

El-Mukaddim Anlamı Nedir?

El-Mukaddim İsmi şerifinin anlamı; Allahu Teala, dilediği şeyi öne alan, herhangi bir kimseyi veya şeyi önde bulundurandır. Allah'ın daveti her daim ve kesintisiz olarak geneldir. Ancak Hidayet ettikleri davete uyar, ileri gider. Diğer yandan Hidayet etmedikleri ise geride kalır. Allah'ın getirdiği yasaklar ve emirler tüm kullar için geçerlidir. Ancak Allah'ım muvaffak ettikleri bu kurallara uyar ve yükselir. Muvaffak etmeyenler ise geri kalır. Bu yüzden hem Allah'tan Hidayet istemeli hem de akıl ve irademizi itaat yönünde kullanmalıyız. Bu anlamı üzerinden fazileti ile beraber El-Mukaddim ismi şerifini dile getirebilirsiniz.

El-Mukaddim Faziletleri

El-Mukaddim esmasını faziletleriyle öğrenerek farklı zamanlarda değişik sayıları üzerinden okuyabilirsiniz.

- Rutbe ve makamca yükselebilmek için bu ismi şerifi duanın kabulü adına 184 defa okunmalıdır,

- Gelmesi istenen kişi adına bu ismi şerif 184 defa okundu takdirde, Cenabı haktan onu getirmesini isteyenler kısa zaman içerisinde dileklerine kavuşur. İstediği her kim kişi ise ayağına kadar gelir,

- 5 vakit namazın ardından bu ism-i şerif 184 kez okunursa, zikrine devam eden kişi mesleğinde çok daha ileriye çıkar ve yükselir,

Bu anlamlarıyla ve faziletleri ile beraber El-Mukaddim ismi şerifi farklı zamanlarda değişik rakamlar üzerinden okumamız gerekir. Mutlaka iyi niyetli temiz bir kalple yüksek inanç eşliğinde okumanız büyük öneme sahiptir.