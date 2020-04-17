El-Muksıt Ne Demek? El-Muksıt Fazileti Ve Anlamı

Kelime anlamı üzerinden ele alındığında Muksıt ‘Adalet sahibi; bütün işlerini denk, yerli yerinde ve birbirine uygun biçimde yapan’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün. Bu anlamları üzerinden Allahü teâlânın ism-i şerif El-Muksıt olarak farklı anlamlara gelmektedir.



El-Muksıt Anlamı Nedir?



Allahü Teala adalet ile hükmedendir. Genel anlamı ile beraber El-Muksıt ismi şerifini bu şekilde tabir etmek mümkün. En üstün adalet ve merhamet sahibidir. Zalimlerden almak suretiyle mazlumların hakkını korur. Dünya içerisinde dost ve düşman ayrımı yapmadan, tüm kullarının hak ettiği rızıklarını eşit oranda verir. Bu doğrultuda gerçek kullar Ahirete yaptıklarını fazlasıyla alırken; düşmanlar ise yalnızca yaptıklarının karşılığını ahirette ceza olarak alacak.



El-Muksıt Faziletleri Nelerdir?



El-Muksıt pek çok farklı fazileti ile beraber Esması üzerinden insanların hayatlarında olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu faziletleri öğrenebilir ve farklı sayıları üzerinden gün içerisinde İsmi Şerifi tekrar edebilirsiniz.



- Hak ve adaletin ortaya çıkması ile beraber düşmanları uzak tutabilmek için, bu ismi Şerif 209 kere okunur,

- Zikre devam ederek ibadetlerde okuyan kişiler için vesvesesi sona erer.

- Bu ismi virt edilmek suretiyle tekrar ederek okumayı sürdüren kişiler borçlarından kurtulur.

- Hapiste yatan kişiler bu ismi Zikri ile beraber tekrar eder adalet yerine gelir ve özgürlüklerine kavuşur.

- Aşırı şekilde hırsızlık ve yaramazlık yapan çocuklar için ismi şerif 66 kez okunup çocukların üzerine asılırsa, onların yaramazlıkları ve aşırılıkları sona erer.



5 vakit namazdan sonra ayrıca tekrar etmek suretiyle dünyevi yaşam ilçesindeki tüm hak ve adaletten faydalanmak mümkün olur.