El-Muktedir ne demek? El-Muktedir fazileti ve anlamı

Muktedir kelimesini sözlük anlamı üzerinden ifade etmek gerekirse ‘Tam bir kudret sahibi; her şeye gücü yeten’ şekilde ifade ettiği görülebilir. Bu büyük ifadesi ile beraber aynı zamanda İsmi Şerifi farklı sayıları dile getirmek suretiyle, fazileti ve esması üzerinden görevinizi yerine getirebilirsiniz.

El-Muktedir Anlamı Nedir?

Allahü Teala'nın, kudret ile kudret sahipleri üzerinde arzu ettiği gibi tasarruf edendir. O’nun ‘Kadir’ olması demek istediği zamanda ve istediği şekilde yaratması ve bu güce sahip olması şeklinde ifade edilmektedir. Kısaca Muktedir Allahü Teala'nın bilfiil gücünü yarattıklarında göstermesi olarak da dile getirmek mümkün.

El-Muktedir Faziletleri Nedir?

El-Muktedir ismi şerifinin pek çok farklı fazileti bulunmaktadır. Bu faziletleri ile beraber esması dv zikri üzerinden farklı sayılarda okuyabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz okuma ile beraber pek çok dert ve soruna karşı deva bulmanız mümkün.

- Zalimlerin helakı adına bu İsmi Şerifi 744 kere okunmalıdır.

- Kim uyandığı gibi El-Muktedir faziletini El-Muktedir Celle Celalühü şeklinde okursa, Allahu Teala onun işlerini rast götürür ve rayına koymak suretiyle tedbir eder.

- Bu ismi şerifi 744 defa okuyan kişi kendini başkalarına sevdirir. Hiç kimse saygıda kusur etmez ve sohbetleri büyük bir keyif ile dinlenir.

- Doğru yoldan çıkmış olan kişiler için 744 kez bu ismi şerif okunursa yeniden hak yoluna dönebilir.

- 5 vakit namaz kılınmasının ardından bu ismi şerif zikrederse kişi işlerinde başarılı olur ve çevresindeki insanlar tarafından çok sevilir.

Bu faziletleri ve anlamı ile beraber zikri üzerinden farklı sayılarda amaca uygun şekilde okuyabilirsiniz.