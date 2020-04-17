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    17.04.2020 - 01:23 |

    El-Mümît Ne Demek? El-Mümît Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Bu isimler Esma-ül Hüsna adı verilen listeyi oluşturmaktadır. Esma-ül Hüsna güzel isimler anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna içerisinde bulunan tüm isimlerin anlamları vardır. El- Mümît ne demek? El- Mümît anlamı ve fazileti nedir? Soruları ile El- Mümît ismini sizin için ele aldık.

    El-Mümît Ne Demek? El-Mümît Fazileti Ve Anlamı

    Esma-ül Hüsna'da bulunan isimler Allah'ın sıfatlarını tanımlayan isimlerdir. Aynı zamanda bu isimlerin zikredilmesinin manasına göre faziletleri bulunmaktadır. El-, Ya-, Ey- gibi ekler alarak telaffuz edilirler.

    El- Mümît Esma-ül Hüsna içerisinde bulunan isimlerden birisidir. Diğer isimler gibi El- Mümît ismi de Allah'ın yüceliğini ve her şeye gücü yeten olduğunu anlatmaktadır.

    El- Mümît, her canlıya ölümü tattıracak olan anlamına gelmektedir. El- Mümît esması Allah'ın öldürme gücünün olduğunu kabul ve tasdik etmeyi sağlamaktadır. Allah'ın her canlı için bir ömür biçtiğini, her türlü gücü elinde bulundurduğunu hatırlatmaktadır.

    El- Mümît Anlamı Nedir?

    Allah'ın 99 isminden birisi olan El- Mümît isminim manası, her canlıya ölümü tattıracak olan şeklinde açıklanmaktadır. El- Mümît esması zikredilerek Allah'ın yüceliğini ve ölümün ve yaşamın onun emrinde olduğunu idrak ve tasdik etmek mümkün olmaktadır.

    El- Mümît Faziletleri Nelerdir?

    Allah'ın isimleri anlamları doğrultusunda çeşitli faziletlere sahiptir. Bu isimleri zikrederek bu faziletlerden faydalanmak mümkün olmaktadır.

    El- Mümît ismi Allah'ın tüm canlılar için ölümü emrettiğini, ölüm ve yaşamım O' nun elinde olduğunu anlatmaktadır. Bu esmayı zikretmek öncelikle Allah'ın yüceliğini kabul etmeye ve tüm canlıların ölecek olduğunu hatırlamaya yardımcı olmaktadır.

    El- Mümît esmasını uzun süre zikretmek kalbi muhabbetin artmasını sağlamaktadır. Düşmanlara ve kişiye zarar verecek kötü niyetli kişilere karşı koruma kalkanı olmaktadır. Bu esmayı zikreden kişi bilir ki ölüm de dahil her şey Allah'ın izninde gerçekleşir.

     

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