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    17.04.2020 - 17:00 |

    El-Mü’Min Ne Demek? El-Mü’Min Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın 99 tane Esmaül Hüsnası vardır. Bunlardan birisi de El-Mü’min olarak adlandırılır. El-Mü’min anlamı ve faziletleri bazı kişiler tarafından bilinemeyebilir. Peki El-Mü’min anlamı nedir. El-Mü’min Faziletleri nelerdir? Merak edilenleri sizler için hazırladık.

    El-Mü’Min Ne Demek? El-Mü’Min Fazileti Ve Anlamı

     

    Allah'ın 99 Esmaül Hüsnasından biri de El-Mü’min olmaktadır. El-Mü’min anlamı ve faziletlerini öğrenmek mümkündür. Kısaca anlamı gönüllere iman ruhunu vererek kendisine sığınanlara emniyet ve güvenlik verme diyebiliriz. Veya diğer bir tabir ile güvene layık olan diyebiliriz.

    El-Mü’min Anlamı Nedir?

    Allah'ın 99 Esmaül Hüsnasından biri olan El-Mü’min malukatları korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına verdiği vaat ve sözlerde sadık olan, İnsanların kalplerine iman nurunu vererek onları mümin yapan, tüm korkulardan kurtararak güvenliğe kavuşturan güvenlik ve emniyet sahibi anlamını taşımaktadır.

    El-Mü’min esmasının zikir adedi her pazartesi ve toplam 136 gündür. Her esma gününü yanı sıra her gün de okunabilir. El-Mü’min esmasının anlamı ise aşağıda açıklanmıştır.

    El-Mü’min Esmasının Anlamı: Gönüllere iman ruhu vererek kendisine sığınan kişilere emniyet ve güvenlik veren, Mü'minleri azaplarından ve yarattıklarının hepsini zulmünden emin kılan kullarına huzur ve güven veren. Emniyet sahibi ve sadık sözünden vaadinden dönmeyen.

    El-Mü’min Faziletleri Nedir?

    El-Mü’min isminin özellikleri ve faziletleri bulunmaktadır. El-Mü’min faziletleri aşağıda açıklanmıştır.

     - El-Mü’min esmasının zikrine devam eden kişilerin gönülleri nur ile dolar.

     - Her gün 136 defa Ya Mü’min ism-i şerifinin zikrine devam edilir ise kişiler düşmanlarından üstün gelebilir.

     - Sabah namazı sonrası Ya Mü'min ism-i şerifini 267 kere okunur ise kişi sıkıntıya düşmez ve kimseye muhtaç olmaz. Yalan söylemez ve kötü sözlerden kurtulur. 

     - El-Mü’min ism-i şerifini 136 kere yazdıktan sonra üzerinde taşıyan kişiler cin ve şeytanın şerrinden korunmaktadır.

     - El-Mü’min ism-i şerifini her gün okunur ise ağır hastalıklardan Allah'ın izni ile korunur. 

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