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    16.04.2020 - 18:31 |

    El-Müteâlî Ne Demek? El-Müteâlî Fazileti Ve Anlamı

    El-Müteâlî ismi şerifinin hem anlamı hem de faziletini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Müteâlî kelimesinin ne anlama geldiğini sözcük bakımından öğrenmeniz mümkün. Peki, El-Müteâlî ne demek? El-Müteâlî fazileti ve anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

    El-Müteâlî Ne Demek? El-Müteâlî Fazileti Ve Anlamı

     Müteâlî sözcüğüne kelime açısından bakıldığında ‘İzzet Şeref ve hükümranlık bakımından en yüce’ şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Bu ifade ile beraber kelime anlamının dışında ayrıca El-Müteâlî ismi şerifi üzerinden, faziletlerini öğrenerek yaşam içerisindeki sorunlara deva bulabilirsiniz.

     El-Müteâlî Anlamı Nedir?

     Allahü Teala, yaratılmışlar konusunda aklı mümkün olarak görüldüğü her şeyden, bütün hal ve tavırlardan yücedir. Sıfat, fiiller ve zat konularında yaratılmışlara denk gelmek ya da benzemek ile beraber ortağı bulunmaktan yücedir. Bu anlamları ile beraber El-Müteâlî ismi şerifi ifade etmek mümkündür. Faziletleri ve esması ile birlikte zikri üzerinden farklı okumalar eşliğinde bu ismi gün içerisinde dile getirebilirsiniz.

     El-Müteâlî Faziletleri

     El-Müteâlî havas ve esması ile beraber faziletleri üzerinden çok yüce anlamlara gelmektedir.

     - Düşmanların helakı için bir hafta boyunca her gün 1000 kez bu ismi şerif okunmalıdır,

     - Düşmanlara karşı galip gelebilmek ve söz geçirebilmek adına, 541 kez okunur,

     - Kişi kendini düzeltebilmek istiyor ise bu ismi gün içerisinde okuyabilir. Böylece Allahü Teala hazretleri onun halini islah eder,

     - Gün içerisinde 551 kez bu İsmi Şerifi okuyan kişiler, dinin hoş görmediği şeylerden uzak durabilir ve günah işlemekten kurtulur.

     - Aynı zamanda bu mübarek ismi zikreden kişiler, kısa süre içerisinde arzu ettikleri makamı ulaşabilir,

     Sosyal yaşamda meydana gelebilen tüm sorunlara karşı Allah'ın isimlerinden olan bu İsmi Şerifi farklı sayıları üzerinden okuyabilirsiniz. Yüce bir kalp ve içtenlikle bu İsmi şerifi dile getirmek büyük öneme sahiptir. Böylece Allahu Teala dediklerinizi dünyevi yaşamda gerçek dönüştürür.

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