El-Vâhid Ne Demek? El-Vâhid Fazileti Ve Anlamı

Allah'ın güzel isimlerinden olan Esmaül Hüsna'dan biri de El-Vâhid ismidir. El-Vâhid ismi tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve mübarek isimlerinde, dengi bulunmayan ve eşi benzeri olmayan anlamını taşımaktadır.



El-Vâhid Anlamı Nedir?



Vâhid ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Vâhid ismi Vâhid isminden türemiştir.

Vâhid kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır.



- Eşi benzeri olmayan ve zâtında tek olan.

- >Kendisinden başka olmamak, işlerinde, hükümlerinde, sıfatlarında asla ortağı ve dengi bulunmayan demektir.

- İsimlerinde ve ıfatlarında ortağı olmayan.

- Tek ve bir olmak.



El-Vâhid Faziletleri Nedir?



- 5 vakit namazdan sonra 63 kez ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' zikrine devam edilir ise rızk artar ve kalp nur ile dolar.

- Her gün 1000 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' ismi okunur ise her türlü isteğe kavuşulur.

- Haram işlerde vakit geçiren kişiler 3669 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' der ise ve sonra dua edilir ise o kişi adı geçen şeylerden kurtulur.

- 66 kez İhlas suresi ve ardından 101 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' isim okunur ise ve bu her gün yapılır ise o kişi hiç ummadığı nimetlere kavuşur.

- Günde 4000 kez okuyan kişinin tüm istekleri gerçekleşir.

- Bu ismi çok okuyan ve okumayı sürdüren kişiler yalnız yaşamayı ihtiyat edinir. Kalabalıktan saklanır. Allah bu kişileri şeytani düşüncelerden korur.

- Bu isim ile zikreden kişinin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku yok olur.