El-Vâhid Ne Demek? El-Vâhid Fazileti Ve Anlamı
Allah'ın güzel isimlerinden olan Esmaül Hüsna'nın içinde birçok isim bulunmaktadır. Bu isimlerin anlamları ve faziletleri birbirinden farklıdır. El-Vâhid ismi ise Esmaül Hüsna'nın isimlerinden birisidir. El-Vâhid isminin anlamı nedir? El-Vâhid isminin faziletleri nelerdir. Sizlere bu ismin anlamını ve faziletlerini açıkladık.
Allah'ın güzel isimlerinden olan Esmaül Hüsna'dan biri de El-Vâhid ismidir. El-Vâhid ismi tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve mübarek isimlerinde, dengi bulunmayan ve eşi benzeri olmayan anlamını taşımaktadır.
El-Vâhid Anlamı Nedir?
Vâhid ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Vâhid ismi Vâhid isminden türemiştir.
Vâhid kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır.
- Eşi benzeri olmayan ve zâtında tek olan.
- >Kendisinden başka olmamak, işlerinde, hükümlerinde, sıfatlarında asla ortağı ve dengi bulunmayan demektir.
- İsimlerinde ve ıfatlarında ortağı olmayan.
- Tek ve bir olmak.
El-Vâhid Faziletleri Nedir?
- 5 vakit namazdan sonra 63 kez ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' zikrine devam edilir ise rızk artar ve kalp nur ile dolar.
- Her gün 1000 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' ismi okunur ise her türlü isteğe kavuşulur.
- Haram işlerde vakit geçiren kişiler 3669 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' der ise ve sonra dua edilir ise o kişi adı geçen şeylerden kurtulur.
- 66 kez İhlas suresi ve ardından 101 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' isim okunur ise ve bu her gün yapılır ise o kişi hiç ummadığı nimetlere kavuşur.
- Günde 4000 kez okuyan kişinin tüm istekleri gerçekleşir.
- Bu ismi çok okuyan ve okumayı sürdüren kişiler yalnız yaşamayı ihtiyat edinir. Kalabalıktan saklanır. Allah bu kişileri şeytani düşüncelerden korur.
- Bu isim ile zikreden kişinin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku yok olur.