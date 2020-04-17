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    17.04.2020 - 00:54 |

    El-Vâhid Ne Demek? El-Vâhid Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın güzel isimlerinden olan Esmaül Hüsna'nın içinde birçok isim bulunmaktadır. Bu isimlerin anlamları ve faziletleri birbirinden farklıdır. El-Vâhid ismi ise Esmaül Hüsna'nın isimlerinden birisidir. El-Vâhid isminin anlamı nedir? El-Vâhid isminin faziletleri nelerdir. Sizlere bu ismin anlamını ve faziletlerini açıkladık.

    El-Vâhid Ne Demek? El-Vâhid Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın güzel isimlerinden olan Esmaül Hüsna'dan biri de El-Vâhid ismidir. El-Vâhid ismi tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve mübarek isimlerinde, dengi bulunmayan ve eşi benzeri olmayan anlamını taşımaktadır.

    El-Vâhid Anlamı Nedir?

    Vâhid ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Vâhid ismi Vâhid isminden türemiştir.
    Vâhid kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır.

    - Eşi benzeri olmayan ve zâtında tek olan.
    - >Kendisinden başka olmamak, işlerinde, hükümlerinde, sıfatlarında asla ortağı ve dengi bulunmayan demektir.
    - İsimlerinde ve ıfatlarında ortağı olmayan.
    - Tek ve bir olmak.

    El-Vâhid Faziletleri Nedir?

    - 5 vakit namazdan sonra 63 kez ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' zikrine devam edilir ise rızk artar ve kalp nur ile dolar.
    - Her gün 1000 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' ismi okunur ise her türlü isteğe kavuşulur.
    - Haram işlerde vakit geçiren kişiler 3669 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' der ise ve sonra dua edilir ise o kişi adı geçen şeylerden kurtulur.
    - 66 kez İhlas suresi ve ardından 101 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' isim okunur ise ve bu her gün yapılır ise o kişi hiç ummadığı nimetlere kavuşur.
    - Günde 4000 kez okuyan kişinin tüm istekleri gerçekleşir.
    - Bu ismi çok okuyan ve okumayı sürdüren kişiler yalnız yaşamayı ihtiyat edinir. Kalabalıktan saklanır. Allah bu kişileri şeytani düşüncelerden korur.
    - Bu isim ile zikreden kişinin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku yok olur.

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