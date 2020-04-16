El-Vâlî Ne Demek? El-Vâlî Fazileti Ve Anlamı

Vâlî kelime anlamı itibariyle ‘Kainatın tek hakimi, yöneticisi’ anlamı üzerinden ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber El-Vâlî ismi şerifi üzerinden çok daha büyük fazileti ve manası ile esması bulunmaktadır.

El-Vâlî Anlamı Nedir?

Allahü Teala, bu büyük evren içerisinde yaşanan her olayı sürekli olarak kontrol edendir. Aynı zamanda bu büyük evini yaratandır. Yarattıklarının işlerini yerine koyandır. Kurdukları ve varlıklar üzerinde tek hakimdir ve istediği şekilde onlar üzerinde tasarrufta bulunandır. O ki dirilten ve aynı zamanda öldürendir. Hiçbir şey O’nun tasarrufunun dışında gerçekleşmez ve asla kalamaz. Bu anlamları üzerine El-Vâlî ismi şerifi tabir etmek mümkün.

El-Vâlî Faziletleri

Allah'ın isimlerinden biri olarak El-Vâlî pek çok fazileti ve ayrıca esması ile zikri üzerinden insanların hayatlarını olumlu tesir etmektedir. Bu ismi zikir eden kişiler pek çok afetten muhafaza olur. Aynı zamanda makam ve mevkisi yükselir. Emrinde bulunan herkes ona saygı duyar, ondan korkar ve istediklerini itaatkar şekilde yerine getirir. Gece ve gündüz 1000 kez bu ismi şerifi okuyan kişiler, veli kullar mertebesine yükselmiş olur. Sonuç olarak ise evliyalar ile görüşebilir.

Hayatta meydana gelen pek çok soruna cevap bulabilmek için El-Vâlî Celle Celalühü şeklinde farklı rakamlarda telaffuz etmek yeterlidir. Allah'ın isimlerinden olan El-Vâlî esması ve fazileti en yüksek olan değerlerden biridir. Bu değeri temiz bir kalp ve yüksek inanç ile beraber kullanmak, ismini zikretmek üzerinden gerçekleşmektedir.