El-Veliyy Ne Demek? El-Veliyy Fazileti Ve Anlamı

El-Veliyy kelime anlamı itibariyle yardımcı ve dost şeklinde tabir edilmektedir. Bu ifade gündelik yaşam içerisinde kullanılırken ayrıca dini açıdan ve fazileti büyük öneme sahiptir. İnsani açıdan özellikle derin ve etkili bir manası bulunur.



El-Veliyy Nedir?



El-Veliyy sözcük anlamı açısından farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Hem kelime olarak hem de dini açıdan anlamı ile değişik şekillerde tanımlanabilir.



- Yardımcı ve dost,

- Mü’min kullarına dost olup yardım eden,



Allah, sevdiği kullarının dostudur. Onlara her daim yardım eder. Darlıklarını ve sıkıntılarını bilir ve kaldırır. Onlara ferahlık verir. Aynı zamanda onları iyi işlere vakıf kılar. Nurlara çıkarırken her çeşit karanlık işten onları uzak tutar ve korur. Bu bağlamda Cenabı Hak buyuruyor ki ‘Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan Nura çıkarır.’



El-Veliyy Faziletleri Nedir?



El-Veliyy Esmasının kelime anlamı ile beraber aynı zamanda fazileti, havas ve esrarı bulunmaktadır.



- El-Veliyy İsmi Şerifi, Allah'ın veli bir kulu olmak için okunur,

- Uykusundan korkarak uyanan çocukların bu korkudan kurtulması için 46 defa okunur,

- Her cuma gecesi 1000 defa, ‘El-Veliyy Celle celalühü’ şeklinde okunur,



Okumalar ile beraber kişinin tüm işleri hayırlı hale gelir ve yolunda gider. Doğru şekilde ve zamanında, ayrıca doğru sayılar üzerinden okunması büyük öneme sahiptir. Büyük bir kalp ve iman ile beraber okunması neticesinde, kişilerin istekleri gerçeğe dönüşür. Özellikle müslüman kendisini dost edineni mutlaka dost görmelidir. Kendisinden olmayan kişileri ise sırdaş ve dost görmemelidir şeklinde El-Veliyy anlamı ile beraber ifade edilmektedir.