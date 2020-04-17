En-Nâfi Ne Demek? En-Nâfi Fazileti Ve Anlamı
Allah'ın en güzel isimleri anlamına gelen Esmaül Hüsnasının birçok ismi ve bu isimlerin birçok anlamı bulunmaktadır. Her isim kendi içerisinde farklı faziletler bulundurmaktadır. En-Nâfi ismi de bu isimlerden birisidir. Peki En-Nâfi anlamı nedir? En-Nâfi isminin faziletleri nelerdir. Sizler için tüm detayları derledik.
En-Nâfi Allah'ın 99 isminden birisidir. İçerisinde birçok fazilet barındırmaktadır. En-Nâfi ismini ağrılardan kurtulmak için zikredilen bir isimdir.
En-Nâfi Anlamı Nedir?
En-Nâfi ismi devamlı olarak fayda ve yarar sağlayan, mahlukata hayır ve faydalı şeyler yaratan anlamına gelen bir isimdir. Bunlar dışında En-Nâfi ve Es-Dâr esmasının ıstılah anlamları da bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıda belirtilmiştir.
Ed-Dâr dilediği kullarına zarar ve sıkıntıyı isabet ettirendir.
En-Nâfi dilediği kullarına fayda ve yarar isabet ettirendir.
Ed-Dâr kulların kimi kullarına zarar vermesine izin verendir.
En-Nâfi kulların başka kullarına fayda vermesini sağlayandır.
Ed-Dâr Yertüzünde bütün zararlı imkanları yaratan ve elinde bulundurandır.
En-Nâfi yeryüzünde bütün yararlı imkanları sağlayan ve elinde bulundurandır.
En-Nâfi Faziletleri
- En-Nâfi ism-i şerifi maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulmak için 201 kere ''Ya Nâfi Celle Celalühü'' diyerek okunur.
Ayrıca En-Nâfi ismini bilmenin birçok yararı da bulunmaktadır. Bu yararlar şöyledir:
- Her Müslüman Allah'tan başka bir şeyin yarar sağladığına inanmamalıdır.
- Yararların Allah'ın iradesi ile gerçekleştiğini bilmelidir.
- Allah'tan başka fail yoktur.
- Müminlere yarar sağlayacak her şey Allah'tandır.
,- Bir kuldan başka bir kula gelecek her türlü yarar, Allah'ın o kişiyi yönlendirmesi ile gerçekleşir.
- Allah'ın kişilere sağlayacağı yararlardan onlar da başkalarını yararlandırmalı ve aracı olmalılardır.
- Yapılan iyilik ve başkalarına sağlanan yarar ile ahiret için kişi kendisine yarar sağlamış olacaktır.
- Bu yararlar kişilerin yarın Allah katında şefaatçileri olur.