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    17.04.2020 - 15:13 |

    En-Nâfi Ne Demek? En-Nâfi Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın en güzel isimleri anlamına gelen Esmaül Hüsnasının birçok ismi ve bu isimlerin birçok anlamı bulunmaktadır. Her isim kendi içerisinde farklı faziletler bulundurmaktadır. En-Nâfi ismi de bu isimlerden birisidir. Peki En-Nâfi anlamı nedir? En-Nâfi isminin faziletleri nelerdir. Sizler için tüm detayları derledik.

    En-Nâfi Ne Demek? En-Nâfi Fazileti Ve Anlamı

    En-Nâfi Allah'ın 99 isminden birisidir. İçerisinde birçok fazilet barındırmaktadır. En-Nâfi ismini ağrılardan kurtulmak için zikredilen bir isimdir.

    En-Nâfi Anlamı Nedir?

    En-Nâfi ismi devamlı olarak fayda ve yarar sağlayan, mahlukata hayır ve faydalı şeyler yaratan anlamına gelen bir isimdir. Bunlar dışında En-Nâfi ve Es-Dâr esmasının ıstılah anlamları da bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıda belirtilmiştir.

    Ed-Dâr dilediği kullarına zarar ve sıkıntıyı isabet ettirendir.
    En-Nâfi dilediği kullarına fayda ve yarar isabet ettirendir.
    Ed-Dâr kulların kimi kullarına zarar vermesine izin verendir.
    En-Nâfi kulların başka kullarına fayda vermesini sağlayandır.
    Ed-Dâr Yertüzünde bütün zararlı imkanları yaratan ve elinde bulundurandır.
    En-Nâfi yeryüzünde bütün yararlı imkanları sağlayan ve elinde bulundurandır.

    En-Nâfi Faziletleri

    - En-Nâfi ism-i şerifi maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulmak için 201 kere ''Ya Nâfi Celle Celalühü'' diyerek okunur.

    Ayrıca En-Nâfi ismini bilmenin birçok yararı da bulunmaktadır. Bu yararlar şöyledir:

    - Her Müslüman Allah'tan başka bir şeyin yarar sağladığına inanmamalıdır.
    - Yararların Allah'ın iradesi ile gerçekleştiğini bilmelidir.
    - Allah'tan başka fail yoktur.
    - Müminlere yarar sağlayacak her şey Allah'tandır.
    ,- Bir kuldan başka bir kula gelecek her türlü yarar, Allah'ın o kişiyi yönlendirmesi ile gerçekleşir.
    - Allah'ın kişilere sağlayacağı yararlardan onlar da başkalarını yararlandırmalı ve aracı olmalılardır.
    - Yapılan iyilik ve başkalarına sağlanan yarar ile ahiret için kişi kendisine yarar sağlamış olacaktır.
    - Bu yararlar kişilerin yarın Allah katında şefaatçileri olur.

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