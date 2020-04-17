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    17.04.2020 - 21:23 |

    Er-Rakîb Ne Demek? Er-Rakîb Fazileti Ve Anlamı

    En güzel isimler anlamına gelen Esmaül Hüsna'nın 99 ismi bulunmaktadır. Her bir ismin manası ve fazileti farklıdır. Bu isimlerden birisi de Er-Rakîb ismidir. Er-Rakîb isminin anlamı ve faziletleri bulunmaktadır. Peki Er-Rakîb faziletleri ve anlamı nedir? Sizlere bu ismin anlamını ve faziletlerini araştırdık.

    Er-Rakîb Ne Demek? Er-Rakîb Fazileti Ve Anlamı

    Her varlığı ve her işi her an görüp, gözeten ve kontrolü altında tutan anlamına gelen Er-Rakîb ismi Allah'ın 99 isminden birisidir.

     Er-Rakîb Anlamı Nedir?

     Her varlığı ve her olayı hemen görüp, gözeten anlamına gelen Er-Rakîb isminin anlamı birçok farklı şekillerde açıklanmıştır. Er-Rakîb isminin manalarını aşağıda sizlere açıkladık.

     - Gözetleyip kontrol eden.

     - Kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen ve bakıp gören.

     - Bütün varlıklar için gözcü ve bütün işleri murakabesi altında bulunan.

     - Bir şeyi koruyan ve devamlı kontrol eden anlamlarına gelmektedir.

     Er-Rakib isminin ebced dereleri ve zikir saatleri bulunmaktadır. Bunlarda ilki zikir adedidir. Zikir adedi 312 saat olmalıdır.Zikir saati ise Zühre saatidir. Bunun dışında zikir günü cuma günleridir. Bu zikir Er-Rakib veya -Ya Rakîb diyerek zikir saatlerinde çekilir. 

     Er-Rakîb Faziletleri Nedir?

     - Er-Rakîb ismi gizli ve aşikar, maddi veya manevi tüm işlerden Allah'ın koruması için, büyülerin bozulması için toplam 312 kez “Ya Rakîb Celle Celalühü” diyerek okunmalıdır.

     -Bu ismi hayatından korkulan cenin üzerine 7 kez “Ya Rakîb Celle Celalühü” diyerek okunması gerekmektedir.

     - Bu ismi çocukların dışarı çıktıkları zaman kötü hareketlerinden emin olunmak için eli çocuğun boynu üzerine konulır ve 7 kere “Ya Rakîb Celle Celalühü” denip okunmalıdır.

     - Bu ismi kişi kendü üzerine veya ehli ve evladı üzerine veya malı üzerinde “Ya Rakîb Celle Celalühü” diyerek 7 okur ise Allah'ın emanında olur. Allah onları koruması altına alır.

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