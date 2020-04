Es-Samed Ne Demek? Es-Samed Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna'dan biri olan Es-Samed ismi hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin muhtaç olduğu manasına gelmektedir.



Es-Samed Anlamı Nedir?



En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna isimleri 99 tanedir. Bunlardan birisi de Es-Samed ismidir. Esmaül Hüsna içerisinde birçok fazilet bulundurur. Es-Samed isminin anlamı ise hiçbir şeye muhtaç olmayan manasına gelmektedir. Es-Samed ismi farklı şekillerde de anlamı açıklanmaktadır. Bu anlamlar şöyledir:



- Zeval bulunmayan herkesin muhtaç olduğu yegane merci, isteklerin ve muratların verilmesi, ıstırapların giderilmesi ve müracaat edilen tek merci anlamına gelmektedir.

- Yerde ve gökte, her yerde kendisine muhtaç, fakat kendisi hiçbir zaman muhtaç olmayan.

- Varlığına bir şeyin girmesi veya çıkması olanaksız, hiçbir şeye muhtaç olmayan manalarına gelmektedir.



Es-Samed Faziletleri Nedir?



- 5 vakit namaz kılındıktan sonra 134 kez ''Ya Samed Celle Celalühü'' zikrine devam edilmelidir. Böylece bu zikre devam eden kişi kimseye muhtaç olmaz.

- Sabah namazından önce secdeye kapanarak 115 kere''Ya Samed Celle Celalühü'' ismini okuyan kişiler düşmanlarına karşı üstünlük sağlar.

- 66 kere her gün ihlas suresini ve ardından 134 kez ''Ya Samed Celle Celelühü'' ismi okunmalıdır. Bu kişilerin muradı hasıl olur ve ömründe sıkıntı çekmez.

- Her gün 100 kere ” Ya Ferd, Ya Samed celle celâlühû'' okuyan kişiler Allah tarafından sevilen biri olur fenalıklardan kurtarır.

- Es-Samed ismi her gün 134 kere okuyan kişi, yeme ve içme veya uyku gibi Allah vergisi olan durumlarda kimseye muhtaç olmaz.