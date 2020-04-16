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    16.04.2020 - 20:27 |

    Es-Samed Ne Demek? Es-Samed Fazileti Ve Anlamı

    Allah'ın güzel isimlerinden biri manasına gelen Es-Samed isminin anlamı merak edilmektedir. Kuran'da birçok yerde geçen Es-Samed isminin anlamını ve faziletlerini öğrenmek mümkündür. Peki Es-Samed isminin anlamı nedir? Es-Samed isminin faziletleri nelerdir? Sizlere aşağıda Es-Samed isminin anlamı ve faziletlerini derledik.

    Es-Samed Ne Demek? Es-Samed Fazileti Ve Anlamı

    Esmaül Hüsna'dan biri olan Es-Samed ismi hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin muhtaç olduğu manasına gelmektedir.

    Es-Samed Anlamı Nedir?

    En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna isimleri 99 tanedir. Bunlardan birisi de Es-Samed ismidir. Esmaül Hüsna içerisinde birçok fazilet bulundurur. Es-Samed isminin anlamı ise hiçbir şeye muhtaç olmayan manasına gelmektedir. Es-Samed ismi farklı şekillerde de anlamı açıklanmaktadır. Bu anlamlar şöyledir:

    - Zeval bulunmayan herkesin muhtaç olduğu yegane merci, isteklerin ve muratların verilmesi, ıstırapların giderilmesi ve müracaat edilen tek merci anlamına gelmektedir.
    - Yerde ve gökte, her yerde kendisine muhtaç, fakat kendisi hiçbir zaman muhtaç olmayan.
    - Varlığına bir şeyin girmesi veya çıkması olanaksız, hiçbir şeye muhtaç olmayan manalarına gelmektedir.

    Es-Samed Faziletleri Nedir?

    - 5 vakit namaz kılındıktan sonra 134 kez ''Ya Samed Celle Celalühü'' zikrine devam edilmelidir. Böylece bu zikre devam eden kişi kimseye muhtaç olmaz.
    - Sabah namazından önce secdeye kapanarak 115 kere''Ya Samed Celle Celalühü'' ismini okuyan kişiler düşmanlarına karşı üstünlük sağlar.
    - 66 kere her gün ihlas suresini ve ardından 134 kez ''Ya Samed Celle Celelühü'' ismi okunmalıdır. Bu kişilerin muradı hasıl olur ve ömründe sıkıntı çekmez.
    - Her gün 100 kere ” Ya Ferd, Ya Samed celle celâlühû'' okuyan kişiler Allah tarafından sevilen biri olur fenalıklardan kurtarır.
    - Es-Samed ismi her gün 134 kere okuyan kişi, yeme ve içme veya uyku gibi Allah vergisi olan durumlarda kimseye muhtaç olmaz.

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