Eş-Şehîd Ne Demek? Eş-Şehîd Fazileti Ve Anlamı

Allah’ın sıfatlarını bilmek ve onların desteği ile dua etmek, insana tanınmış en büyük nimetlerden birisidir. Çünkü Allah en büyüktür ve O’nun isimleri de faziletlidir.



Eş-Şehid Anlamı Nedir?



Allah’ın çeşitli olayların iç ve dış yüzlerini ve sırlarını bilmesi bakımından ulu sayılan özellikleri bulunmaktadır. Buna göre; mutlak suretteki her şeyi bilmesiyle Alim, olayların iç yüzünü bilmesiyle Habir ve bunların dış yüzünü bilmesiyle de Şehid olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Eş-şehid esmasıyla Allah’ın her şeyi bildiği vurgulanmaktadır.



Allah, her an ve her yerde hazırdır. O, yapılan ve niyet edilen her şeye şahitlik yapmaktadır. Allah’ın görmediği ve bilmediği hiçbir hadise bulunmamaktadır. Buna göre Allah, aynı zamanda Eş-Şehid sıfatına da sahip olandır.



Eş-Şehid Fazileti Nedir?



Kur’an-ı Kerim’de yer alan Nisa Suresi’nde “Şahit olarak da Allah yeter.” ayetine yer verilmektedir. Bu ayette geçen Eş-Şehid sıfatıyla Allah’tan hiçbir şeyin gizlenemeyeceği vurgusu yapılmaktadır. Oldukça faziletli bir esma olan Eş-Şehid ile yapılan zikirlerinse aşağıdaki faydaları bulunmaktadır.



- Bir kimsenin üzerine “Ya Şehid Celle Celalühü” diyerek okunduğunda, o kişiye sakinlik geldiği görülmektedir.

- Anneye ve babaya itaatsizlik eden çocukların üzerine okunursa, çocuklar anne ve babasının lafını dinlemektedir.

- Şehitlik mertebesine ulaşmak için okursa, Allah’ın da izniyle bu kimseye şehitlik mertebesi nasip olur.

- Eş-Şehid esmasını düzenli okuyan kişinin vücudunun kuvveti ve heybeti artar.