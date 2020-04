Es-Semî Ne Demek? Es-Semî Fazileti Ve Anlamı

Yüce Allah’ın subuti sıfatlarından biri olan Es- Semi esmasındaki “semi” kelimesi her şeyi işiten demektir. Es- Semi esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 180 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Perşembe günüdür. Zikir saati ise Müşteri’ dir. Yani, sabah erken saatlerde, ikindi namazı sonrasında ve gece okuması, teheccüd namazı sonrasındadır. Es- Semi esması zikir saatinde ve zikir zamanlarında “Ya Semi” şeklinde zikredilmelidir.

Es-Semi Esmasının Anlamı Nedir?

Es-Semi esması, her şeyi işiten, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan anlamlarına gelmektedir. Gizli veya açık, sesli veya sessiz, tüm yalvarışları ve yakarışları tek işiten Allah’tır. Her sesi ve her hareketi bilen yalnızca Yüce Allah’tır. Yarattığı kullarına işitme özelliği veren fakat her şeyi yalnızca kendisi duyan Allah’tır. Allah kendisine yapılan tüm duaları duyandır.

Es-Semi Esmasının Faziletleri Nedir?

Günlük olarak 180 kez “Ya Semi Celle Celaluhü” ismini zikrederek Allah’tan duaların kabul edilmesi istenmektedir. Perşembe günleri sabah namaz kılındıktan sonra 500 defa “Es-Semi” esması zikredilerek duaların kabul edilmesi dilenmektedir. Teheccüd vaktinde edilen duanın kabul edileceği bilinir, bu vakitte 18.000 defa “Ya Semi” esması zikredilmektedir. Zikri tamamlayan kişilerin gönlündeki dua ve istekler Allah tarafından karşılık verilmektedir. Her gün beş vakit namaz kılındıktan sonra 100 kez “Ya Semi” esmasının okunması hayırlı olacak bir muradın gerçekleşmesini sağlamaktadır. İlmini artırmak için 500 defa zikredilmelidir.