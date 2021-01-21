Ezan Okunurken Namaz Kılınır Mı? Namaz Esnasında Ezan Okunursa Ne Olur?

Ezan okunması namaz vaktinin girdiğini kesin olarak belirlendiği bir durumdur. Ezan vaktinin girmesi ise vakit namazının zamanının geldiği ve kısa bir zaman içerisinde namaz kılınacağını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Ezan namazdan önce okunan ve namazın hangi vaktinin girdiğini gösteren bir uyarıcı olarak kullanılmaktadır.

Ezan Okunduğunda Namaz Kılınır mı?

Ezan okunduğunda namaz kılmak için ezanın bitmesini beklemek en faziletli olan durumdur. Fakat ezan okunur okunmaz da namaza başlanmış ise bu namaz alimlerce sahih yani gerçek sayılmaktadır. Kazaya gerek görülmemektedir. Ezan okunduğunda o vaktin namazı için süre zaten oluşmakta olduğundan ezan okunma esnasında kılınan namaz geçerli olmaktadır.

Namaz Kılındığı Esnada Ezan Okunursa Ne Olur?

Bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin ezanı okunur ise alimlere göre o namaz kaza mahiyetinde olmaktadır. Namaza kalındığı yerden devam edilmesi önerilmektedir. Hadisi şerifte; Namazın bir rekatına yetişen hepsine yetişmiş gibidir. Şeklinde hüküm verilmesine göre namazın ezan okunduğu esnada kılınmasının mümkün olacağı belirtilmektedir.

Sabah Namazının ve İkindi Namazının Ezan Vakti Kılınmasındaki Hükmü Ve Diğer Namaz Vakitleri İle Farkları Nelerdir?

Sabah namazı ve ikindi namazı diğer vakit namazlara göre farklı vakit özellikleri gösteren bir namazdır. Sabah namazında ve ikindi namazında güneşin doğuşu ve batışı gerçekleşen iki vakit bulunduğu için bu namazlarda kerahat vakitleri mühimdir. Kerahat vakitlerinde namaz kılınması güneşe tapanlara benzememek için özellikle belirlenen bir vakittir. Sabah namazı güneşin doğuşundan ikindi namazı ise güneşin batışından önce kılınması gereken bir namazdır. Bu vakitlerde namaz kılınması mekruh olmasına rağmen namazın kabul olacağı yönünde belirlenmektedir.

Namaz Vakitlerinin Girmesi Ne Demektir?

Namaz vaktinin girmesi demek örneğin öğle ezanına 5 dakika veya 10 dakika bir zaman kaldı demektir. Çok kısa zaman kalmış ise ezan okunmasına o zaman ezan vakti girdiği şeklinde beyanda bulunur. Ezanı duyar duymaz o vaktin namazı girdiği için o vakit kılmaktan bir sakınca yoktur. Fakat namaz kılarken geçmiş bir vaktin namazını kılarken diğer vaktin namazının girmesine özellikle dikkat etmek kazaya bırakmamak namaz için en büyük faziletlerdendir.