Ezan Sözleri Nelerdir? Ezanın Sözlerinin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Ezan, Arapçadır ve ‘bildiri, çağrı anlamındadır’. Tevbe Suresi 3. ayette ezanın bildiri olduğu buyrulmaktadır. Ezanı okuyan kişiye müezzin, okunan yere mizane (minare) denilmektedir. Bütün bu kelimeler ezan kelimesinden türemiştir.



Ezanın Sözlerinin Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı



Günde beş vakit ‘hayya alessalah’ diyerek Müslümanları namaza çağıran ezan, HZ. Ömer ve Abdullah bin Zeyd (ra)’ın rüyasına girmiştir. Rüya Peygamberimiz aleyhisselam’a anlatıldı ve Rasulullah ‘bu gerçek bir rüyadır’ diyerek namaz için ‘ezan’ okunmasını emretti. O günden bu güne İslam dünyasında beş vakit ezan okunmaktadır. Şiiler ezana ‘Muhammedun Rasulallah kelimesinden sonra ‘Ali Veliyullah’ kelimesini eklemişlerdir. Türkiye’de ise Şeflik döneminde ezan ‘Türkçe’ okutulmuştur.



Ezanın Arapça Tam Metni Şu Şekildedir:



Allah-u Ekber 2 defa,

Eşhedüenla ilahe illallah 2 defa,

Eşhedüenle Muhammeden Rasulallah 2 defa,

Hayya alessalah 2 defa,

Hayya alelfelah 2 defa,

Allahu Ekber 2 defa,

Lailahe İllallah 1 defa.



Ezan-ı Muhammediye’nin Türkçe Anlamı



Allah en büyüktür 2 defa

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur 2 defa,

Şehadet ederim ki Muhammed Onun elçisidir 2 defa,

Haydi salaha 2 defa,

Haydi felaha 2 defa,

Allah en büyüktür 2 defa,

Allah'tan başka ilah yoktur 1 defa.



Her Müslüman ezanın anlamını bilmeli ve çağrısına uymalıdır. Beş vakit namaz farzdır ve zorunlu ibadetlerin ikincisidir. Kelime-i Şehadetten sonra namaz gelir.



Sabah Namazında ezana ek olarak ‘ Esselat-ü Hayrun Minennevm’ cümlesi eklenmiştir. Bu cümle Hayyaalessalah kelimesinden sonra iki defa söylenmektedir. Bu ekleme sahabe icması ile Hz. Ömer zamanında yapılmıştır. Namaz öncesi gamet getirildiği zaman Hayya alel felah kelimesinden sonra 'gadıgametiss-salah' cümlesi iki kere okunur.



Ezanın Önemi



Ezan-ı Muhammediye İslam Coğrafyasında okunması sünnet-i müekke olan bir ibadettir. Yani terk edilmesi caiz olmayan sünnetlerdendir. İslam Devleti'nin yayıldığı dört haline döneminde sefer esnasında bir beldeye girmeden önce ezan okunurdu. O beldeden ezanla karşılık verilirse bu durumda İslam Orduları o beldeye saldırmıyordu. Ezan ' can güvenliği' anlamındaydı.



Ayrıca ezan yeni doğan çocukların da kulağına okunmaktadır. Beyhaki'de geçen hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam Hz. Hasan doğduğuna kulağına ezan okumuştur. Sağ kulağına ezan, sol kulağına ise gamet getirmek sünnettir. Beyhaki'de geçen bu hadis delildir.