Farz-I Kifaye Nedir? Hangi Namazlar Farz-I Kifaye Namazı Olarak Geçer?

Farz, Allah-u Teala’nın kesin emirlerine verilen isimdir. Farzı kifaye ile farzı ayn arasında fark vardır. İslam’ın beş şartı farz kategorisine giren amellerin ilk önemli olanlarıdır. Şartlara göre bu farziyet oluşmaktadır. Müslümanlar bir işi yapmadan önce o işin İslam’daki yerini ve bu kategorideki emirlerini araştırmalıdır. Yeni Müslüman olanlar ve rüşde eren çocuklar ibadetlerden sorumludur.



Farz-ı Kifaye Nedir?



Farz Allah’ın kesin emirlerine verilen isimdir. Allah’ın kesin emirleri Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. Farz-ı ayn kişinin yükümlü olduğu Allah’ın emirleridir. Bu emirler şartlar yerine geldiği zaman bütün Müslümanlar tarafından uygulanması gerekir. Farz-ı Kifaye ise Müslümanlardan bir kısmının kifaye olan emirleri yerine getirmesiyle diğer Müslümanların sorumluluktan kurtulduğu emirlerdir. Cenaze namazını bir kaç Müslüman kıldırdığı zaman diğer bütün Müslümanlar sorumluluktan kurtulur.



Hangi Namazlar Farz-ı Kifaye Olarak Geçer?



Beş vakit namaz her zaman için kesin farz kategorisindedir ve Müslüman için seçme hakkı yoktur. Sadece hac uygulamalarında bazı değişikler söz konusudur. Farz ı kifaye olan namazlar şu şekildedir:



1- Cenaze namazı, bir kaç Müslüman tarafından kılındığında diğer Müslümanları sorumluluktan kurtaran bir namazdır. Bu namazda secde yoktur ve ayakta kılınır. Dört mezhebe göre farklı uygulamaları vardır. Ancak genelde aynı kategoride değerlendirilmektedir.

2- Emniyetin olmadığı ve İslam kurallarının geçerli olmadığı beldelerde Cuma namazı da zorunlu olmaktan çıkmaktadır. Müslümanların can ve mal emniyetinin olmadığı yerlerde kılınan namaz farziyeti olmayan namazdır. Can ve mal emniyeti olduğu zaman Cuma kılınır.

3- Bayram namazı da aynı Cuma namazı gibi emniyet sorunun olmadığı beldelerde ve İslam’ın hakim olmadığı yerlerde farz olmaktan çıkmaktadır. Cuma namazı ile bayram namazı hükümleri aynıdır. Müslümanların hakim olduğu ve her hangi bir can tehlikesinin olmadığı yerde Cuma farz-ı ayndır.

4- Teheccüd namazını peygamberimiz tavsiye etmiştir ancak zorunlu kılmamıştır. Nafile namazlar zorunlu olmayan sünnet kapsamındadır. Namaz vakitlerinde kılınan sünnetler ise zorunlu olan sünnetlerdir.



Namazların farz mı, sünnet mi yoksa nafile mi olduğuna karar veren Allah ve Rasulü’dür. Kuran ve sünnette yer alan emirler doğrultusunda namaz kılınmaktadır. Reşit olmayan çocuklar farz ibadetlerden muaftır.